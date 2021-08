DIRECT - Coronavirus : retour du masque obligatoire à l'extérieur dans les Côtes-d'Armor

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés continue de grimper, particulièrement aux Antilles, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

19h32

Les principaux indicateurs sanitaires de la covid-19 marquaient le pas mercredi en métropole, où la situation "semble se stabiliser" depuis quelques jours selon le gouvernement. Les services de soins critiques, qui soignent les formes les plus graves de la maladie, ont accueilli 182 patients au cours des dernières 24h, selon les chiffres de Santé publique France.

On en dénombrait 214 mardi, après un pic de 299 admissions sur 24h pour la quatrième vague de la pandémie. Mais ces services restent en tension avec un total de 2.239 malades en réanimation (2.221 mardi). Les hôpitaux accueillent actuellement 11.171 patients (11.066 mardi), avec 883 admissions sur 24 heures (1.145 mardi).

"En métropole la situation semble se stabiliser depuis quelques jours", a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Même si, avec une moyenne de 21.500 cas de nouvelles contaminations par jour, on reste à un niveau "toujours beaucoup trop élevé", a-t-il ajouté.

En revanche, "la situation est dramatique dans les territoires ultra-marins", a dit M. Attal, en expliquant que la sous-vaccination y "fait des ravages". Aux Antilles, "la situation épidémique semble se stabiliser et refluer mais reste très grave".

En Polynésie, la flambée des contaminations "pourrait causer rapidement une saturation hospitalière".

17h31

Le port obligatoire du masque à l'extérieur est étendu mercredi à 29 communes des Côtes-d'Armor, surtout sur le littoral, après un bond de 66% du taux d'incidence en trois semaines dans ce département, le plus touché de Bretagne, a annoncé le préfet. "A compter du 25 août 2021, et jusqu'au 26 septembre inclus, (...) le port du masque devient obligatoire pour tout piéton âgé de plus de 11 ans", a indiqué la préfecture des Côtes-d'Armor dans un communiqué.

La mesure s'appliquera "dans les parties agglomérées" de certaines communes, "à l’exclusion des parcs et jardins, espaces naturels et plages". L'obligation est en vigueur de "7H30 à 22H00", ajoute le communiqué.

Sont notamment concernées les villes de Lannion, Perros-Guirec, Paimpol, Saint-Brieuc ou encore Dinan, mais aussi certaines communes de plus de 5.000 habitants non situées sur la côte, comme la ville de Guingamp.

15h51

La Suisse a annoncé mercredi avoir conclu un nouveau contrat avec la société biopharmaceutique Pfizer portant sur une livraison annuelle de 7 millions de doses de vaccin contre le Covid en 2022 et en 2023. Le contrat comprend une option pour 7 millions de doses supplémentaires chaque année, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué.

"Le contrat entre en vigueur à condition que les vaccins adaptés (aux variants ndlr) par Pfizer/BioNTech soient autorisés par Swissmedic", a précisé l'OPFS. Le vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand BioNtech est le premier à avoir été autorisé en Suisse. Homologué mi-décembre, il avait été utilisé pour les premières vaccinations fin décembre.

Swissmedic, l'agence suisse de santé, avait ensuite donné son feu vert mi-janvier au vaccin du laboratoire américain Moderna. Elle avait en revanche exigé des données supplémentaires début février pour le vaccin d'AstraZeneca, toujours en cours d'évaluation.

La Confédération a signé à ce jour des contrats avec cinq fabricants: Moderna (13,5 millions de doses pour 2021 et 7 millions pour 2022), Pfizer/BioNTech (environ 6 millions de doses pour 2021, 7 millions pour 2022 et 7 millions pour 2023), AstraZeneca (environ 5,4 millions de doses, dont 4 millions sont remises au programme international COVAX), Curevac (5 millions de doses) et Novavax (6 millions).

13h53

La rentrée scolaire en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge, est repoussée au 13 septembre, à cause de l’importance de l’épidémie de Covid-19, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Même si le taux d'incidence commence à «refluer légèrement» grâce «au confinement», la situation «reste néanmoins très grave», notamment en Polynésie où «le taux d'incidence est colossal» à 2.800 pour 100.000 habitants et où les écoles ont été fermées pour 15 jours. «Nous sommes également très vigilants quant à la situation en Guyane, où le taux d'incidence qui dépasse 400 a augmenté de 40% en une semaine», a décrit le porte-parole.

Il a par ailleurs ajouté que l'état d'urgence sanitaire serait prolongé «jusqu'au 15 novembre aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française».

12h57

Le bout du tunnel de l'épidémie de Covid-19 ce sera "courant 2022", à condition que suffisamment de pays soient vaccinés et grâce aux médicaments qui devraient arriver en fin d'année, a estimé mercredi le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

10h32

"Je crois qu'on a sauvé l'été dans un contexte qui n'était pas évident", celui d'une recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en raison du variant Delta, "très contagieux", a assuré mercredi le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

10h04

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rejeté une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires contre l'obligation vaccinale contre le Covid-19 qui leur est imposée par la loi du 5 août 2021, a annoncé la cour mercredi.

"La cour a estimé que ces demandes étaient hors du champ d'application de l'article 39 de son règlement" qui permet de la saisir selon une procédure d'urgence lorsque les requérants sont exposés à "un risque réel de dommages irréparables".

08h22

Le Japon s'apprêtait mercredi à étendre sur la majorité de son territoire des mesures sanitaires déjà en place dans une partie du pays afin de tenter d'endiguer la propagation du Covid-19, alors que des nombres d'infections record sont régulièrement recensés.

Au total, 33 des 47 départements japonais, dont la capitale Tokyo qui accueille actuellement les Jeux paralympiques, seront désormais concernés, selon une liste approuvée mercredi par un comité d'experts sanitaires et qui devait être formellement adoptée et annoncée par le gouvernement dans la soirée.

07h03

Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été prolongés de trois semaines supplémentaires, jusqu'au 19 septembre inclus, pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon un communiqué de la préfecture de l'île.

"La situation sanitaire actuelle ne permet pas la levée des mesures en cours", a expliqué le préfet Stanislas Cazelles. Pour décider cette prolongation, il s'est appuyé sur le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés entre les 16 et 22 août --soit 3.211 nouveaux cas-- et sur la situation à l'hôpital qui reste préoccupante.

05h13

La Chine a levé les restrictions sanitaires dans l'un des principaux ports du monde, partiellement mis à l'arrêt début août après l'apparition d'un foyer de Covid-19, ce qui pénalise lourdement le transport logistique.

00h24

La gouverneure de l'Etat de l'Oregon, confronté à une explosion des contaminations dues au variant Delta, a annoncé mardi qu'elle rétablissait l'obligation de porter un masque en plein air dès lors que la distanciation physique n'est pas possible, même pour les individus vaccinés contre le Covid-19.