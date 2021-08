Covid-19 : une rentrée très surveillée

Un mois de septembre à risque ? Si les indicateurs sanitaires semblent se stabiliser depuis quelques jours, la prudence reste de mise du côté du gouvernement comme des experts concernant l’épidémie de Covid-19. La faute à la rentrée qui approche à grands pas.

Elle charrie son lot d’inquiétudes sur une possible reprise épidémique, accentuées par la menace bien réelle du très contagieux variant Delta, désormais largement majoritaire en France.

Des craintes à plusieurs niveaux

Le retour des enfants à l’école est particulièrement redouté, tout comme celui des vacanciers sur leur lieu d’habitation et de travail. «Il y aura un brassage, on va remettre en contact des individus qui ne s’étaient pas vus et venant d’endroits différents», souligne l’épidémiologiste Mircea Sofonea, cité par l’AFP. L’incertitude plane également sur «l’impact potentiel de la baisse des températures» sur le niveau des contaminations, a souligné mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Parmi tous ces motifs d’inquiétude, la situation dans les établissements scolaires est la plus scrutée de toutes. Si l’exécutif se veut confiant – Jean-Michel Blanquer visant un «objectif école ouverte» –, ce n’est pas le cas de nombreux enseignants et des experts, qui jugent le protocole sanitaire insuffisant. Le choix de l’exécutif d’appliquer le niveau 2 (sur 4) du protocole, qui autorise tous les élèves à être accueillis en présentiel, a notamment fait l’objet d’une levée de boucliers des syndicats.

Les médecins soulignent par ailleurs le fait que les mineurs constituent une population vulnérable, puisque la majorité d’entre eux n’est pas vaccinée. La vaccination n’est en effet pas ouverte aux moins de 12 ans, tandis que seulement 57 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose.

La préoccupation sanitaire se double, pour les entreprises, encore marquées par les confinements successifs, d’une inquiétude économique. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, ayant annoncé mercredi la fin du «quoi qu’il en coûte». Du côté de Force ouvrière (FO), on a déjà prévenu que les conséquences du débranchement du soutien gouvernemental à l’économie ne devraient pas peser sur les salariés.

La vaccination comme issue

Conscient du risque, et déterminé à éviter de retomber dans des mesures de restrictions drastiques, le gouvernement garde le cap qu’il s’est fixé. Sa stratégie se résume à un seul mot : vaccination. La palette de mesures mises en place ou annoncées s’adresse à toutes les populations, en maniant tantôt l’incitation, tantôt la contrainte.

On peut par exemple citer l’injection d’une troisième dose de vaccin aux plus de 65 ans (et aux personnes présentant des comorbidités) dès la mi-septembre ou des campagnes de vaccination dans les collèges et lycées, accompagnées d’une opération de sensibilisation baptisée «Ça va ? Ça vax !». S’y ajoute l’obligation vaccinale des soignants, à compter du 15 septembre, dont la mise en place n’est pas exclue pour les policiers.

Dans les lieux où le pass sanitaire est demandé (bars, cinémas, musées…), les salariés devront se conformer à cette exigence dès le 30 août. La fin de la gratuité des tests à partir de la mi-octobre traduit aussi la volonté du gouvernement de pousser les indécis vers la vaccination, seule issue selon lui pour sortir de la crise.