Transports en commun : les travaux d'été sur les lignes d’Île-de-France touchent à leur fin

Comme chaque été, les transports franciliens ont été perturbés par d’importants travaux. A l’approche de la rentrée, le trafic va cependant revenir à la normale sur la plupart des lignes.

De grands chantiers ont lieu tous les étés pour remettre le réseau en état. La période estivale est plus propice, puisqu'en moyenne, on compte 30% d'usagers de moins sur la période juillet-août que le reste de l'année. L’été a été chargé pour la SNCF et la RATP, avec de lourds travaux de modernisation sur les principales lignes de RER et certaines lignes du métro parisien.

RER A

Fermé depuis le 26 juin tous les soirs et week-ends entre Auber et Nanterre – Université Cergy/Poissy, le RER A va reprendre du service sur le tronçon concerné, dès le lundi 30 août. Le trafic a par ailleurs repris dès le 21 août entre Auber et la Défense sur la branche Poissy.

RER B

En raison d’un accident le 25 juillet dernier à Massy, dans lequel un ingénieur SNCF est décédé, des travaux de consolidation ont été lancés pour sécuriser la ligne, et le trafic entre Massy-Palaiseau et Les Baconnets n’a pas pu reprendre comme prévu le 21 août. Les trains doivent cependant se remettre en marche dès ce samedi 28 août, et entre temps, des bus de substitution sont mis en place pour desservir Massy-Palaiseau, Massy-Verrières et Les Baconnets.

Les travaux entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse et entre Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse se sont terminés dans les temps, et le trafic a déjà pu reprendre normalement.

[TRAVAUX]Les travaux qui font suite à l'accident tragique du 25 juillet dernier entre les gares de Massy-Palaiseau et Les Baconnets s'achèveront bien comme prévu samedi. Les circulations reprendront samedi matin entre ces gares, et donc sur l'ensemble du #RERB — RER B (@RERB) August 25, 2021

RER C

Le terrible accident du 25 juillet a aussi eu des conséquences sur le RER C. La coupure entre Massy-Palaiseau et Pont-de-Rungis, qui devait prendre fin le 22 août, est finalement prolongée jusqu’au vendredi 3 septembre. La circulation des trains entre Paris Austerlitz et Pont-de-Rungis à partir de 22h10 est aussi modifiée, avec des bus de substitution.

RER E

Les chantiers entre Hausmann-Saint-Lazare et Magenta doivent se terminer ce dimanche 29 août, avec une remise en circulation le lendemain, lundi 30 août. Les travaux sont encore en cours pour rehausser les voies et les caténaires afin d’accueillir les nouveaux RER.

ligne 6

La ligne 6 du métro est fermée depuis le 26 juin entre les stations Trocadéro et Montparnasse Bienvenüe pour permettre la modernisation et rénovation de son viaduc. Le passage des trains doit justement reprendre demain, samedi 28 août.

[#travaux #Ligne6] Dans le cadre de travaux de maintenance patrimoniale de votre ligne, le trafic est interrompu entre les stations Montparnasse - Bienvenüe et Trocadéro, du 26 juin au 27 août inclus. #RATP En savoir plus https://t.co/cHnNMZckJV #RATP pic.twitter.com/91pPhPO4vG — Ligne 6 (@Ligne6_RATP) July 26, 2021

Ligne 11

La station Mairie des Lilas, dernière station de la ligne 11, est fermée depuis le 26 juin, la station Porte des Lilas devenant ainsi le terminus provisoire. Cette ligne doit être prolongée à l’est, du nouveau matériel roulant doit être mis en circulation, mais la station va rouvrir dès ce lundi 30 août.

D'autres travaux ont eu lieu sur le réseau francilien pendant l'été, notamment sur les lignes 4, 14, le RER D, et sur les lignes de tram T1, T2 et T3, mais la circulation habituelle a déjà repris il y a plusieurs jours ou semaines.