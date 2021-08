DIRECT - Coronavirus : la pression sur l'hôpital cesse de croître, hormis aux Antilles

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

21H07

La pression sur l'hôpital en raison de l'épidémie de Covid-19 a cessé de s'accroître, avec des indicateurs qui se sont stabilisés depuis plusieurs jours, hormis aux Antilles, selon les chiffres publiés dimanche par Santé publique France.

Le nombre de patients hospitalisés, à 11.092, est resté entre 11.000 et 11.200 depuis six jours. Les unités de soins intensifs, qui accueillent les malades atteints des formes les plus graves du Covid-19, traitent 2.276 patients.

18H11

Israël a annoncé dimanche abaisser à 12 ans l'âge minimal pour recevoir une 3e dose de vaccin contre le coronavirus afin de lutter contre une hausse des contaminations, liée au variant Delta.

«Aujourd'hui, nous élargissons la possibilité de recevoir le booster, la 3e dose du vaccin, à toute la population, à condition que 5 mois se soient écoulés depuis l'injection de la seconde dose», a déclaré le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

«Le troisième vaccin est immédiatement ouvert à toutes les personnes de plus de 12 ans», a précisé sur Twitter le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz. Soulignant «l'efficacité du booster» selon «les dernières études», il a appelé tous les citoyens à se faire vacciner.

13h40

Un million de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France grâce à des dispositifs d'"aller vers" où la vaccination leur est proposée au plus près de chez eux, a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"On vient de franchir le million de Français vaccinés via nos opérations d'+aller vers+", avec "le travail qu'on fait avec des associations, des collectivités locales pour aller chercher des personnes qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, se déplacer jusqu'à la vaccination", a-t-il expliqué au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

"C'est un million de personnes qui probablement ne se seraient pas fait vacciner si on n'avait pas été les chercher au pied de leur immeuble, via des associations qui ont l'habitude de les accompagner", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Au total "on tend vers les 50 millions de Français ayant reçu une première dose", s'est-il félicité, assurant que "oui, on va atteindre les 50 millions dans quelques jours" mais "je ne peux pas vous dire à quelle date exactement".

Le Premier ministre Jean Castex avait appelé le 20 août "à ne renoncer à aucun levier pour inciter à la vaccination".

12h14

Les Emirats arabes unis ont annoncé qu'ils recommenceraient à délivrer des visas à tout touriste entièrement vacciné contre le Covid-19 à partir de lundi, un mois avant le début de l'Exposition universelle 2020, repoussée d'un an en raison de la crise sanitaire.

La nouvelle mesure intervient dans un contexte de baisse des infections dans ce pays du Golfe riche en pétrole, qui a enregistré moins de 1.000 cas lors de plusieurs jours consécutifs la semaine dernière pour la première fois depuis des mois.

La décision de rouvrir les portes aux touristes vaccinés du monde entier a pour but de "parvenir à une reprise et à une croissance économique durables", a rapporté samedi l'agence de presse officielle WAM.

Pour se rendre aux Emirats, il faudra être entièrement vacciné avec l'un des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm et Sinovac.

11h26

Le gouvernement du Kosovo a décidé dimanche d'introduire un couvre-feu à partir de lundi et de reporter le début de l'année scolaire, en réponse à une augmentation substantielle du nombre de personnes infectées au coronavirus.

"A partir du 30 août (lundi), entre en vigueur un couvre-feu de 22H00 à 05H00" (20H00 GMT à 03H00 GMT), précise le gouvernement dans un communiqué.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus a augmenté durant le mois d'août de quelques centaines au début à environ 2.000 cas par jour à la fin du mois.

Le Kosovo, pays de 1,8 million d’habitants, a enregistré environ 140.000 cas du coronavirus depuis le début de l'épidémie et déplore quelque 2.500 morts. Un quart de la population a été vacciné.

09h16

La région d'Okinawa au Japon a suspendu dimanche l'utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19 après la découverte de nouveaux lots contaminés, ont annoncé les autorités locales.

Cette décision intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête par le ministère japonais de la Santé après la mort de deux hommes ayant reçu des vaccins Moderna provenant de 1,63 millions de doses qui présentaient des impuretés dans certaines fioles.

La préfecture d'Okinawa, située au sud du Japon, a décidé dimanche de "suspendre l'utilisation des vaccins Moderna car des substances étrangères ont été repérées dans certains" lots, selon un communiqué.

Les lots concernés par cette contamination, détectée samedi à Okinawa, sont différents de ceux suspendus après la découverte d'impuretés dans certaines fioles de ce produit, selon les médias locaux.

07h21

Le confinement de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, va être prolongé, ont annoncé dimanche les autorités qui tentent de juguler une épidémie de coronavirus liée au variant Delta.

En place depuis un mois, ce confinement, qui concerne les sept millions d'habitants de Melbourne et de l'Etat de Victoria où elle se situe, devait être levé le 2 septembre.

Le Premier ministre de cet Etat, Dan Andrews, a affirmé qu'en raison d'un nombre croissant de nouveaux cas de Covid-19, 92 dans la nuit de samedi à dimanche, cette levée n'était plus envisageable.

Il s'agit du sixième confinement de la ville depuis le début de la pandémie. Il est assorti d'un couvre-feu et d'un nombre d'autorisations de sorties limitées.