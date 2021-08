Maladie de Lyme : que faire en cas de morsure de tique ?

Parasite bien connu des amateurs de randonnées en pleine nature, les tiques doivent être prises au sérieux lorsque vous les repérez sur votre peau. Ces acariens sont en effet porteurs de maladies, dont celle de Lyme qui peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Publiée en avril 2021, une analyse réalisée sur l’ensemble de la France depuis 2016 a révélé que près de 30% des tiques sont porteuses d'un agent infectieux pour l'être humain, dont la bactérie responsable de la maladie de Lyme, rapporte l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

En 2019, les autorités sanitaires ont officiellement répertorié 50.133 cas de la maladie de Lyme en France métropolitaine, principalement dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine. C'est également dans les jardins lors de jeux, de sortie jardinage ou lors de repas en famille que l'on a le plus de probabilités de se faire piquer par une tique.

où les trouver sur le corps ?

La morsure d'une tique est indolore. Et pour cause, celle-ci sécrète un anesthésiant lorsqu'elle mort et inserre même sa tête jusque sous la peau. Son rostre, sorte de dard, va surtout assurer qu'elle reste bien accrochée. Mais celle-ci ne se voit pas au premier coup d'œil. Après une journée en plein air parmi les plantes, des herbes hautes ou dans une forêt, pensez à inspecter votre corps, y compris le dos. Si les tiques peuvent s'accrocher partout, elles affectionnent certaines parties comme les aisselles, le bas du ventre, voire même la nuque.

Comment retirer une tique ?

Il est recommandé de retirer une tique le plus rapidement possible, un délai de moins de vingt-quatre heures est idéal, au-delà l'acarien est davantage susceptible de partager les bactéries dont il est porteur. Lors du retrait de la tique, plusieurs précautions sont à prendre. Il ne faut jamais la retirer d'un coup, sa tête glissée sous la peau pouvant rester vecteur de maladies.

Les pharmacies proposent à la vente des pinces spéciales, appelées tire-tique. Celles-ci comportent un embout qui permet de saisir ce parasite et d'un mouvement délicat en tournant la pince de le décrocher. Il est à noter qu'une pince à épiler peut suffire, mais il convient ici de saisir la tique au plus près de la peau et de la tête plantée dans celle-ci et de faire comme un levier (sans tourner) pour la retirer. Dans le doute un pharmacien peut vous aider.

Attention à ne surtout pas utiliser la méthode de l'éther. Une idée reçue et très répandue consiste à imbiber un coton d'éther pour endormir la tique et la retirer avec une pince à épiler. Mais cette méthode est déconseillée par les professionnels de santé, la tique pouvant «régurgiter» le sang qu'elle contient et transmettre par la même les bactéries qu'elle est susceptible de transmettre.

Une fois la tique retirée, désinfectez la zone de morsure avec de l'alcool à 70 % ou tout autre produit désinfectant.

Vérifier l'évolution de la zone mordue

Dans les jours suivants le retrait de la tique, il est recommandé de vérifier la zone où le parasite a mordu. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, il faut consulter un médecin rapidement. Un traitement antibiotique de deux semaines est recommandé. En l’absence de traitement, des troubles articulaires, neurologiques ou cutanés peuvent apparaître.

Participer au programme citique

L'Inrae a mis au point un système de recensement des piqûres de tiques afin de mieux comprendre et prévenir le problème. Baptisée «Signalement TIQUE», une application gratuite sur iOS et Android permet de faire de la science participative et de signaler aux chercheurs où vous avez été piqué et de répondre à un petit questionnaire. Enfin, l'application permet de suivre l'évolution d'une piqûre.

Il est même possible d'envoyer la tique en question aux experts afin qu'ils procèdent à des analyses. L'idée est d'alimenter la première «tiquothèque» publique nationale. Des kits de collecte sont disponibles sur commande ou auprès de pharmacies partenaires pour les particuliers.