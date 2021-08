Alpes-Maritimes : 32.000 signatures pour sauver le Refuge de l’Espoir, à Grasse

Une pétition lancée en juin, demande au Conseil départemental des Alpes-Maritimes de revenir sur sa décision d’expulser la SPA de Grasse de ses locaux au profit d’une autre association.

C’est une décision qui commence à faire du bruit. Celle du Conseil départemental des Alpes-Maritimes de ne pas renouveler la convention de mise à disposition de locaux situés à Mougins au Refuge de l’Espoir (SPA de Grasse) au profit d’une autre association, Au Service des Animaux 06. Face à ce choix, un comité s’est rapidement mis en place. Dans la foulée, une pétition a été lancée le 15 juin sur le site mesopinions.com directement adressée au président de la collectivité, Charles-Ange Ginesy.

«La SPA de Grasse n’aura donc plus de refuge pour héberger les animaux dont elle s’occupe et en secourir d'autres. Elle ne pourra plus, non plus, garantir l'avenir de ses salariés qui pour certains, y travaillent depuis très longtemps», explique en le comité, qui souhaite que l’élu « clarifie sa position et revienne sur cette décision afin de renouveler à la SPA de Grasse le droit d'utilisation du site de la Valmasque à Mougins où se trouve implanté le refuge de l’Espoir qui a été entièrement aménagé et entretenu depuis quarante ans par les donateurs et l’équipe de cette association».

Très actif sur les réseaux sociaux, le comité a trouvé son public. En deux mois et demi, la pétition a récolté plus de 32 000 signatures et plus d’un millier de commentaires. Depuis, le Refuge de l’Espoir s’est vu accorder un délai. Initialement prévue en septembre prochain, l’expulsion a été repoussée au mois de mars 2022. Pas de quoi cependant calmer la mobilisation en cours...

https://www.facebook.com/comitedesoutienlespoir