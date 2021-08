Covid-19 : vacciné mais testé positif, Renaud Muselier se place à l'isolement

Une rentrée politique sous Covid et désormais freinée. Le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a annoncé ce lundi 30 août avoir été testé positif au Covid-19.

«Confronté à un état grippal et vacciné avec deux doses, j’ai été dépisté positif au Covid-19 aujourd’hui. Je me suis donc mis immédiatement à l’isolement, et dois annuler ma participation à tout événement public jusqu’à l’obtention d’un test négatif», a-t-il écrit sur le réseau social Twitter.

Dans ces conditions, le président du conseil régional de PACA, qui a rempilé pour un deuxième mandat à l'occasion des régionales de juin dernier, est donc contraint d'annuler, du moins physiquement, la présentation de son plan de rénovation des lycées de la région prévue demain mardi.

Surtout, son état médical empêche sa participation à la visite d'Emmanuel Macron, prévue à partir de ce mercredi à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Une rencontre avec le chef de l'Etat compromise

Le président de la République est en effet attendu dans la cité phocéenne pour présenter un grand plan à destination de la deuxième ville de France.

Les vaccins actuellement autorisés en France réduisent fortement le risque de développer des formes graves du Covid-19. Dans son message, Renaud Muselier prend le soin de préciser qu'il est «confronté à un état grippal et vacciné avec deux doses». Dans ce contexte, il est raisonnable de penser que son état ne vienne pas à empirer.

Par ailleurs, si les vaccins réduisent les risques de transmission du coronavirus vers autrui, le risque zéro n'existe pas.

Enfin, depuis ce lundi, toutes les personnes âgées d’au moins 65 ans et celles souffrant de comorbidités peuvent réserver un créneau sur Doctolib pour recevoir une nouvelle injection contre le Covid-19.

Une disposition qui ne concerne pas Renaud Muselier puisqu'il est âgé de 62 ans et dont la contamination, en stimulant la production d'anticorps, agit déjà comme un vaccin.