DIRECT - Coronavirus : L'UE impose des restrictions aux voyages non essentiels depuis les Etats-Unis

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

18h48

La pression sur l'hôpital en raison de l'épidémie de Covid-19 n'augmente plus, avec des indicateurs toujours stables depuis plusieurs jours, selon les données sanitaires publiées lundi. Les unités de soins intensifs, qui accueillent les malades atteints des formes les plus graves du Covid-19, traitent 2.290 patients.

Cela fait sept jours consécutifs maintenant que ce nombre oscille entre 2.200 et 2.300, après une hausse entre fin juillet et mi-août correspondant à la "quatrième vague" de l'épidémie en France. Le nombre de patients hospitalisés évolue peu également (11.245 ce lundi contre 11.007 lundi dernier). Mais la situation est toujours délicate en Outremer. Ainsi, sur les 98 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, 14 sont répertoriés en Martinique.

La France a passé lundi un nouveau cap dans la lutte contre le Covid-19. Obligatoire depuis cet été pour les clients, le pass sanitaire s'impose désormais à 1,8 million de salariés dans les restaurants, cinémas, musées ou encore les trains grandes lignes.

18h09

L'UE a annoncé ce lundi que de nouvelles restrictions allaient être imposées sur les personnes effectuant des voyages non-essentiels en Europe en provenance des États-Unis.

18h05

Renaud Muselier a annoncé ce lundi, sur son compte Twitter, avoir été dépisté positif au Covid-19, bien qu'il ait reçu ses deux doses de vaccin.

Confronté à un état grippal et vacciné avec deux doses, j’ai été dépisté positif au #COVID19 aujourd’hui. Je me suis donc mis immédiatement à l’isolement, et dois annuler ma participation à tout événement public jusqu’à l’obtention d’un test négatif. — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 30, 2021

13h34

L'Organisation mondiale de la santé juge "fiable" une projection prévoyant 236.000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d'ici au 1er décembre a affirmé lundi son directeur régional, se disant inquiet de la récente "stagnation" du rythme de vaccination sur le continent.

"La semaine dernière, le nombre de morts dans la région a augmenté de 11%, avec une projection fiable prévoyant 236.000 morts en Europe d'ici au 1er décembre" s'ajoutant au 1,3 million de décès déjà provoqués par la pandémie sur le Vieux continent, a déclaré le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge lors d'une conférence de presse.

Sur les 53 états membres de la région, 33 ont signalé une hausse supérieure à 10% de l'incidence des cas sur deux semaines, a-t-il souligné, tandis que le rythme de vaccination a ralenti.

13h21

Plus de 4,5 millions de décès dus au Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT. Au total, 4.500.620 personnes sont mortes du Covid-19 depuis la découverte du virus en Chine en décembre 2019. Actuellement, environ 10.000 décès sont recensés chaque jour dans le monde, un chiffre nettement inférieur aux plus hauts atteints fin janvier (14.800 décès quotidiens), mais supérieur de près de 30% à ce qu’il était au début de l’été (7.800 décès quotidiens début juillet).

13h02

La France va envoyer 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer contre le Covid-19 à l'Afrique, via l'Union africaine (UA), au cours des trois prochains mois, a annoncé lundi l'Elysée.

Ce partenariat entre Paris et l'UA prévoit que ces doses "seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (Avat) et du mécanisme pour un accès mondial au vaccin (Covax)", deux initiatives destinées à permettre à l'Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés.

11H23

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé une aide "sur-mesure" au secteur de la Culture pour affronter les conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19 après la fin de l'aide "quoi qu'il en coûte".

"Nous serons aux côtés des secteurs qui sont en difficulté, mais les choses sont très différentes selon les secteurs, donc on va faire du sur-mesure", a dit la ministre sur France-Info

11H22

Les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19, ont indiqué lundi les directions européennes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'Unicef.

Il faudrait "proposer le vaccin contre le Covid-19 aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire en tant que groupe cible des plans de vaccination nationaux", ont écrit les institutions onusiennes dans un communiqué, appelant les états membres à mettre en place une stratégie vaccinale destinée à maintenir l'enseignement en présentiel.

Cette priorité, qui avait déjà été évoquée dès novembre 2020 par un groupe d'experts (le SAGE) de l'OMS, doit intervenir tout en garantissant la vaccination des plus vulnérables, ont-ils précisé.

9h08

Il n'y aura plus de nombre de jours «minimal de télétravail» à partir de mardi, a indiqué la ministre du Travail Elisabeth Borne.