Fin du «quoi qu’il en coûte» : quels sont les secteurs qui continueront à être soutenus ?

«Le “quoi qu’il en coûte”, c’est fini.» Avec cette annonce choc mercredi, Bruno Le Maire a fait trembler les entreprises encore fragilisées par la crise du Covid-19. Mais pas question de fermer totalement le robinet des aides publiques, a rassuré le ministre de l'Economie, qui réunit ce lundi les représentants de secteurs encore en difficulté pour décider du maintien de certaines mesures de soutien au-delà du 31 août.

«Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d’affaires pendant cette crise sanitaire, pendant ce mois de pass sanitaire, et nous aiderons ceux qui ont perdu de l’argent à cause des réglementations sanitaires», a promis Bruno Le Maire mercredi, à l’occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Medef,

Fini les dispositifs d'aide généralisés pour permettre aux entreprises de faire face à l'impact du Covid-19 (fonds de solidarité, activité partielle, prêts garantis par l'Etat, exonération de charges...) - qui ont déjà commencé à être rabotés -, place au «sur-mesure», a expliqué le locataire de Bercy. «Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin», a assuré le ministre.

Restauration, culture et événementiel concernés ?

Parmi eux, il y a fort à parier que l'on retrouvera la restauration et la culture (cinémas, théâtres, festivals, salles de spectacle...), dont les établissements ont subi le contrecoup de l'application du pass sanitaire, après avoir dû fermer pendant les confinements successifs. Idem pour les discothèques. L'événementiel espère également pouvoir continuer à bénéficier des aides d'Etat, de même que le tourisme et l'hôtellerie. Les salles de sport, la distribution et les transports pourraient aussi être concernés.

Le périmètre et la nature de ces mesures de soutien doivent être déterminés ce lundi matin à Bercy, au cours d'une réunion entre six ministres (dont Bruno Le Maire) et les organisations syndicales et patronales d'une douzaine de secteurs, a rapporté Le Journal du dimanche. L'exécutif souhaiterait qu'elles soient ajustées en fonction du secteur d'activité, selon l'ampleur de la reprise, l'impact du pass sanitaire, mais aussi selon les zones géographiques, a indiqué l'entourage du ministre de l'Economie au Parisien.