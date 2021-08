La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche un très bon bilan estival

La région Paca dépasse le très bon score déjà établi durant l’été 2020, et se rapproche de son été record de 2019 (pré CoVid), selon le Comité régional du tourisme.

Les résultats du mois d’août confirment la bonne saison estivale des professionnels du tourisme de la région et ce, sur l’ensemble du territoire. La mise en place du pass sanitaire a finalement eu un faible impact sur la dynamique actuelle et la région a su tirer son épingle du jeu, grâce au retour des évènements, une météo au beau fixe et une campagne de promotion qui a porté ses fruits.

Comme l’an dernier, la clientèle française a été bien présente. En juillet et août, les nuitées des touristes venant d’autres régions ont progressé de 5% par rapport à 2020 et de 20% comparativement à 2019.

La clientèle internationale a également fait son retour. «Mention particulière pour nos voisins francophones, Belges et Suisses, en premier lieu, souligne François de Canson, Président du Comité Régional de Tourisme Paca. Il faudra être attentif à l’évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines, mais entendre à nouveau parler anglais, allemand, néerlandais ou italien dans nos hôtels ou nos restaurants fait un bien fou à tout le monde. La présence de nombreux Américains nous laisse aussi penser que nous sommes sur la bonne voie.»

Alors qu’en juillet l’activité hôtelière restait en retrait par rapport à l’été record de 2019 (-7 points de taux d’occupation), une hausse de 3 points du taux d’occupation est observée sur les deux premières semaines d’août, lequel atteint 91%.

En cumul, sur l’été (du 1er juillet au 22 août), le taux d’occupation atteint 82,2%, soit une hausse de 14,1 points par rapport à la même période l’an dernier.

Une arrière-saison prometteuse ?

Si les incertitudes liées au contexte sanitaire demeurent, de nombreux facteurs laissent espérer une poursuite de la dynamique.

En effet, selon une enquête d’opinion dans le secteur, 6 professionnels du tourisme sur 10 se disent confiants pour le mois de septembre et c’est en zone littorale que les espoirs sont les meilleurs. Mais à partir d’octobre, le monde professionnel ressent plus d’incertitude.