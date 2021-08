Vaccin : comment prendre rendez-vous pour la troisième dose ?

Depuis ce lundi 30 août, 18 millions de personnes sont éligibles à une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Les rendez-vous sont donc désormais possibles pour celles et ceux qui veulent la recevoir.

Les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidités sont concernées par ce nouveau rappel (les immunodéprimés le sont déjà depuis le mois de mai). Il faut cependant avoir reçu sa deuxième dose il y a plus de six mois, précisent les autorités.

Pour ceux entrant dans le cadre, plusieurs façons existent pour cette troisième injection. Dans les maisons de retraite, la piqûre sera directement effectuée aux seins des établissements, en recueillant au préalable le consentement de la personne. La campagne devrait démarrer dans les Ehpad à la mi-septembre, vraisemblablement autour du 12.

Pour les autres, la prise de rendez-vous afin de recevoir sa troisième dose de vaccin peut se faire dès ce lundi via les plateformes habituelles sur internet, comme Doctolib ou Keldoc. Les premières places disponibles le sont jeudi 1er septembre. Il est également possible de se rendre directement chez son médecin pour trouver un créneau, ou en pharmacie.

Pour rappel, les autorités sanitaires et le gouvernement jugent nécessaire cette nouvelle injection pour les personnes concernées afin de contrer une protection vaccinale qui pourrait être en baisse chez certains.