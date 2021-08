Violences conjugales : le 3919 est désormais disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

La ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919, est désormais joignable 24H/24 et sept jours sur sept. L'extension horaire débutée en juin concerne aussi les nuits des week-ends depuis ce lundi 30 août.

Le service anonyme et gratuit, qui n'était accessible les samedis et dimanches que de 9H00 à 18hH00, l'est désormais y compris la nuit pendant les week-ends, précise dans un communiqué le cabinet de la ministre Elisabeth Moreno.

Il s'agit d'une «promesse tenue» qui vient ainsi «concrétiser l'une des mesures phares du Grenelle» contre les violences conjugales, fin 2019.

Ouvert la nuit, le 3919 est désormais plus accessible pour les femmes vivant en Outre-mer, malgré le décalage horaire avec la métropole. Depuis juin, la plateforme est en outre accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

210.000 femmes subissent chaque année des violences conjugales

L'extension des horaires d'ouverture avait été officialisée le 25 mai lors de la signature de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État et la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), qui gère cette ligne depuis sa création en 1992.

Pour assurer les nouveaux horaires, une dizaine d'écoutantes supplémentaires ont été «embauchées et formées à l'écoute des victimes de violences conjugales», avait précisé en juin la FNSF.

«Les femmes pourront appeler au moment où elles le choisissent: la première écoute est essentielle et chaque instant doit être saisi pour leur permettre d'entamer le parcours vers la sortie de la violence», avait souligné l'association, qui a reçu en 2020 près de 165.000 appels, soit 70% de plus qu'en 2019. On estime que près de 210.000 femmes subissent chaque année des violences conjugales.

En 2020, 90 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon, selon les derniers chiffres officiels.