Coronavirus en France : le bilan de ce mardi 31 août

En proie à une quatrième vague épidémique, la France connaît une fluctuation du nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19. Le point quotidien sur l'épidémie en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

LES CONTAMINATIONS

Ce mardi 31 août, 19.425 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 6.765.708 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Le taux de positivité, qui mesure le nombre de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, s'établit à 2,8 %.

LES HOSPITALISATIONS

En 24 heures, 941 patients ont été admis à l'hôpital, contre 725 la veille. Les services de soins intensifs, qui soignent les cas les plus graves, accueillent 2.292 malades, soit deux de plus que la veille, et 2.221 sept jours auparavant. Cet indicateur a légèrement progressé sur les sept derniers jours, mais de manière beaucoup moins rapide qu'entre la fin juillet et la mi-août.

LES DÉCÈS

136 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total de cette épidémie en France à 114.494 décès.

LA VACCINATION

Depuis le début de la campagne de vaccination, 48.638.743 personnes ont reçu au moins une injection, soit 72,1% de la population totale. Parmi elles, 44.260.593 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (65,6% de la population totale).

Moins de 10 millions de Français éligibles à la vaccination contre le Covid n'ont encore reçu aucune dose, a souligné mardi le ministère de la Santé, disant porter une "attention particulière" aux 600.000 personnes de plus de 80 ans dans cette situation.