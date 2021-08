DIRECT - Coronavirus : la pression sur l'hôpital toujours contenue

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

22h02

La pression hospitalière due au Covid-19 est restée contenue mardi, confirmant une stabilisation des principaux indicateurs sanitaires de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France. Les hôpitaux français prennent actuellement en charge 11.120 malades du Covid, contre 11.245 lundi et 11.120 le mardi précédent. Après avoir franchi le seuil des 11.000 patients le 23 août, ce chiffre a cessé d'augmenter pour atteindre un plateau depuis plusieurs jours. En 24 heures, 941 patients ont été admis à l'hôpital, contre 725 la veille.

Les services de soins intensifs, qui soignent les cas les plus graves, accueillent 2.292 malades, soit deux de plus que la veille, et 2.221 sept jours auparavant. Cet indicateur a légèrement progressé sur les sept derniers jours, mais de manière beaucoup moins rapide qu'entre la fin juillet et la mi-août. Le nombre quotidien de décès est néanmoins élevé: 136 personnes ont été emportées par le Covid en 24 heures, portant le bilan total à 114.494 morts depuis le début de la pandémie.

La situation reste préoccupante en Outremer, avec notamment 14 décès répertoriés en Martinique en 24 heures. Sur le front des contaminations, 19.425 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 24.853 cas il y a une semaine. Depuis jeudi, cet indicateur est passé sous le seuil des 20.000 cas quotidiens. Le taux de positivité, qui mesure la proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, se maintient à 2,8%.

21h02

Le risque de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, est accru pour les patients atteints du Covid-19, selon une vaste étude américaine publiée mardi, apportant un argument de poids en faveur de la vaccination.

Le risque de développer une myocardite a en effet été pointé du doigt après l'injection des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna, notamment chez les garçons et jeunes hommes.

Mais ce risque est élevé après une infection par la maladie elle-même, selon cette nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui a analysé les données de consultations dans plus de 900 hôpitaux.

20h07

La plupart des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus en Irlande seront levées le 22 octobre, a déclaré mardi le Premier ministre irlandais Micheal Martin, annonçant une réouverture de l'économie.

"Le moment est maintenant venu de passer de règles et de restrictions généralisées aux libertés individuelles des gens à une approche définie par des conseils de santé publique, l'attitude, le jugement et la responsabilité individuelle", a exposé M. Martin lors d'une conférence de presse, après avoir réuni ses ministres.

18h21

Le vaste essai clinique d'un vaccin contre le VIH, le virus qui cause le sida, mené par Johnson & Johnson dans cinq pays d'Afrique sub-saharienne, a été stoppé faute de résultats concluants, a annoncé mardi l'entreprise pharmaceutique américaine.

Il s'agit d'une grande déception dans la lutte contre cette maladie qui affecte 38 millions de personnes dans le monde, et contre laquelle la recherche d'un vaccin se révèle infructueuse depuis des décennies.

16h16

Clubs et discothèques vont rouvrir en intérieur à partir du week-end prochain à Berlin, mais seront uniquement accessibles aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19, a annoncé mardi la municipalité allemande.

Le port du masque ne sera pas imposé dans les nombreuses boîtes de nuit de la capitale allemande, connue dans le monde entier pour sa vie nocturne.

15h53

Moins de 10 millions de Français éligibles à la vaccination contre le Covid n'ont encore reçu aucune dose, a souligné mardi le ministère de la Santé, disant porter une "attention particulière" aux 600.000 personnes de plus de 80 ans dans cette situation.

"On est tombés le 29 août sous les 10 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées" parmi les Français de 12 ans et plus, a indiqué le ministère lors d'un point presse en ligne.

12h29

La France est sur "le bon chemin" d'un retour à la "vie normale", grâce notamment aux bons chiffres de la vaccination, a souligné Jean Castex, tout en avertissant qu'il y avait "encore du travail" à accomplir. "Les choses vont dans le bon sens", a observé le Premier ministre, en visite mardi à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) dans un centre de vaccination mobile.

12h04

L'UE a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, annoncé Ursula von der leyen, présidente de la Commission européenne.

11h33

La mise en place du pass sanitaire dans des dizaines de grands centres commerciaux français, contestée par la profession qui se plaint d'une forte baisse de la fréquentation, a été suspendue mardi dans un nouveau département de la banlieue parisienne, après plusieurs décisions similaires ailleurs.

Après les Yvelines et l'Essonne en Ile-de-France, le tribunal administratif des Hauts-de-Seine a suspendu mardi l'arrêté préfectoral qui avait imposé le pass dans deux grandes surfaces de ce département limitrophe de Paris, au motif qu'il empêchait l'accès des personnes à des biens et services de première nécessité. Le pass a également été suspendu dans le Haut-Rhin.

Une suspension a aussi été demandée dans la capitale; une audience est prévue mardi au tribunal administratif de Paris.

11h14

Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes au Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec près de 11.000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas de Covid n'a cessé d'augmenter en Israël sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux, chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.

Lundi, les autorités avaient annoncé plus de 9.000 cas, un nombre qui est passé à 10.947 mardi (7,65% de tests positifs), dépassant ainsi le précédent record de 10.118 cas en une journée enregistré le 18 janvier dernier, selon les données du ministère de la Santé, qui a toutefois fait état d'un léger recul du nombre de cas graves à travers le pays.