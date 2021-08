Ile-de-France : un pompier contre la vaccination obligatoire proteste sur le toit de sa caserne

Un pompier volontaire a protesté contre la vaccination obligatoire, ce mardi 31 août, sur le toit de sa caserne, située à Ablis (Yvelines).

Alors qu’à partir du 15 septembre les pompiers professionnels et volontaires devront être vaccinés contre le Covid-19 afin de continuer à travailler, l’homme s’est de son côté installé sur le bâtiment tôt dans la matinée, avec une tente, et ce, durant plusieurs heures, rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

il a présenté sa démission

Agé de 46 ans, le pompier, marié et père de trois enfants, n’est redescendu qu’à la mi-journée, après une discussion avec les forces de l'ordre, ont indiqué les gendarmes des Yvelines. Après quoi Stéphane, qui entendait faire une grève de la faim pour manifester son mécontentement, a présenté sa démission.

«Un jour t'es pompier, le lendemain t'es un moins que rien parce que tu refuses de te faire vacciner», a-t-il déclaré face caméra dans une vidéo YouTube, visionnée plus de 2000 fois, et au fil de laquelle il montre ses actes de courage et de dévouement.

«Afin de montrer mon désarroi face aux mesures injustes et discriminatoires de notre gouvernement, je ne vais m'alimenter que d'eau. Non à la vaccination obligatoire pour les enfants. Non à la vaccination obligatoire pour les pompiers et les soignants», a écrit le professionnel sur un tableau perché avec lui sur le toit du bâtiment.

Selon le ministère de l'Intérieur, 72% des pompiers - dont la quasi totalité des professionnels - avaient reçu au 20 août au moins une dose de vaccin (contre 54% une semaine plus tôt).