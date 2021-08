Le nouveau combat du rappeur niçois Kaotik contre l'incivisme

Kaotik revient sur le devant de la scène. L’artiste niçois a passé 48 heures en immersion avec les agents du nettoiement de la ville de Nice pour son nouveau projet, intitulé «Papa» : un clip et une chanson contre l’incivisme et pour la défense de l’environnement.

Le rappeur niçois, réputé pour ses prises de position en faveur des policiers et des pompiers, est réapparu ce lundi 30 août sur les réseaux sociaux... en immersion avec les équipes du nettoiement de la Ville de Nice.

Il s’agit en réalité de son nouveau projet intitulé « Papa ». «C’est projet totalement novateur sur lequel nous travaillons depuis six mois», explique Kaotik. «Cela va parler des services de la propreté de la ville, de l’impact de l’homme sur l’environnement, de la pollution mais aussi de l’incivisme.»

En ligne de mire, une chanson et un clip qui auront pour objectif la mise en avant de cette profession à travers le regard d’une petite fille.

«Le principal problème, c’est le manque d’éducation»

Pour le rappeur qui a passé deux jours à travailler avec ces hommes et ces femmes, cela a été une véritable découverte. «Ils font un boulot considérable, les gens ne s'en rendent pas compte. Personne ne leur dit jamais merci», explique-t-il. Mais aussi une déception quand il s’est rendu compte du comportement de certains. «J'ai vu des choses épouvantables comme des décharges à ciel ouvert en pleine nature. Avec des carcasses de voitures, des citernes, des machines à laver… Parfois une heure après notre passage, les lieux étaient à nouveau souillés dans des proportions encore plus importantes. Ce n’est pas le genre de planète que je veux laisser à mes enfants.»

Pour lui pas de doute, plus encore que les moyens mis à disposition, le changement passera par une vraie prise de conscience : «le principal problème c’est le manque d’éducation». Or, Kao «espère bien renouveler cette expérience avec d’autres corps de métier notamment au sein des services publiques».

«Depuis que j’ai commencé à partager mes photos et mes vidéos, j’ai des retours de toute la France, de nombreuses villes et personnes qui me demandent de venir mener ce genre d’action. J’ai accepté de participer à ce projet parce que les problématiques environnementales et sociétales me tiennent particulièrement à cœur, mais je n’aurais jamais imaginé avoir à autant de retour alors que le clip et la chanson ne sont pas encore sortis.»