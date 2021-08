TPMP : Didier Raoult réagit à sa mise à l'écart de l'IHU de Marseille

Invité de Cyril Hanouna, ce lundi 30 août, dans l’émission «Touche pas à mon poste» (TPMP), le professeur Didier Raoult est notamment revenu sur sa mise à l'écart de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille.

Agé de 69 ans, le directeur de l'IHU Méditerranée Infection a officiellement atteint l’âge de la retraite ce 31 août en tant que professeur des universités-praticien hospitalier, et l'AP-HM ne souhaite pas prolonger son mandat.

Le directeur-général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, François Crémieux, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, a récemment confirmé la volonté de l'AP-HM de «tourner la page» Didier Raoult.

Le microbiologiste, promoteur d'un traitement controversé des malades du Covid-19 via une bithérapie associant hydroxychloroquine et azithromycine, a d’ailleurs profité de cet entretien pour régler ses comptes avec ce dernier.

«JE NE FAIS PAS DE PROPAGANDE»

«En clair, il y a un directeur général qui était le directeur général adjoint de Paris qui est venu ici (à Marseille, NDLR) et qui a pensé qu'il n'avait pas besoin de mes services, ce qu'il a bien le droit de penser», a-t-il déclaré.

Mais «il rêve un peu s'il est capable d'imposer ça, parce que l'IHU est créé par une loi, qui a un conseil d'administration dans lequel il y a 20 personnes qui s'expriment».

Après quoi il a expliqué que l’une des causes de son désaccord avec François Crémieux «c'est qu'il voulait me faire signer une tribune qui me paraît être de la propagande et que je ne veux pas faire parce que c'est pas mon rôle».

«Mon rôle, a poursuivi le microbiologiste, c'est pas de dire ce que le gouvernement fait bien ou pas bien. Mon rôle c'est dire ce que j'observe, ce que je lis compte tenu de mon parcours».

«Moi je fais de la science et ce qui m'intéresse c'est le soir de me regarder dans mon miroir en n'ayant pas honte de moi. Je ne fais pas de propagande.»

«il m'en veut beaucoup»

La semaine dernière, Didier Raoult avait également affirmé dans un entretien à CNEWS que le directeur général «arrive pour faire le ménage» et qu'il fait partie «des objets dont il voudrait faire le ménage».

«C'est le grand copain de Martin Hirsch (directeur général de l'AP-HP, les hôpitaux publics parisiens, NDLR), avait-il ajouté, et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris, qui a été absolument épouvantable, il m'en veut beaucoup», avait-il appuyé.