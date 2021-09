Aix-en-Provence : la maire (LR) Maryse Joissains démissionne pour raisons de santé

Maire (LR) d’Aix-en-Provence depuis mars 2001, Maryse Joissains, 79 ans, vient de démissionner pour raisons de santé. Elle avait été réélue pour un quatrième mandat en juin 2020. Sa décision prendra effet à compter du 15 septembre 2021.

«C’est avec une vive émotion et un serrement de coeur que je me vois contrainte pour des raisons de santé de démissionner de mes fonctions de maire d’Aix-en-Provence, souligne-t-elle dans un communiqué. Durant plus de vingt ans, j’ai consacré ma vie aux aixois et à notre ville que j’aime passionnément. J’éprouve une grande fiérté au regard du travail accompli (…) Ce renoncement est difficile pour une personnalité comme la mienne qui a passé sa vie personnelle, professionnelle et politique à lutter, même quand les combats semblaient perdus d’avance.»

«Je suis contrainte de prendre du recul et de me soigner»

«De mes victoires dans les affaires du sang contaminé et de l’amiante, à mes combats contre la métropole j’ai toujours été guidée par des positions que je pensais justes, ajoute-t-elle. Ces engagements m’ont fait de solides ennemis (…). Au lendemain du dernier jugement, le 7 décembre dernier, l’émotion a été si forte qu’elle a provoqué mon hospitalisation d’urgence en soins intensifs durant dix jours. J’en suis ressortie quasi aveugle. Neuf mois après, ma vision n’est pas revenue et je suis contrainte de prendre du recul et de me soigner. (…) Je suis particulièrement reconnaissante aux fonctionnaires de cette belle collectivité, sans lesquels rien n’aurait été possible.»

La désormais ex-maire d'Aix-en-Provence reste cependant présidente du conseil du territoire du Pays d'Aix. Le conseil municipal doit se réunir pour désigner un successeur.