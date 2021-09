Champignons : comment trouver le bon coin ?

L'arrivée prochaine de l'automne et les pluies abondantes qui l'accompagnent sonnent le début de la saison des champignons. Mais cette année, la récolte devrait être avancée en raison d'un été plus frais et pluvieux. Voici quelques conseils pour trouver les meilleurs coins à champignons.

Les meilleurs coins

Prendre le temps d'arpenter les forêts est un préalable indispensable à toute bonne récolte de champignons. De la patience, une bonne intuition et un sens de l'observation aiguisé sont les principaux atouts de tout bon cueilleur.

Ensuite, il faudra prendre en compte les conditions météorologiques. Car les champignons poussent, on le sait, dans les zones humides. Ainsi, si les pluies sont faibles, il faudra rechercher les massifs humides. Si de fortes pluies sont tombées, il est conseillé de privilégier les forêts dites « de sable », au sol particulièrement perméable.

Il est également possible d'adapter sa stratégie aux types de champignons recherchés.

Les cèpes sont ainsi à trouver dans les zones ombragées, où la mousse abonde : sous les pins, les chênes, ou les hêtres.

On pourra également trouver des cèpes dans les forêts de feuillus, où prolifèrent également les trompettes de la mort, les russules charbonnières et verdoyantes, ou encore les clitocybes géotrobe (communément appelés tête de moine).

Dans les zones plus lumineuses, en lisière des bois, dans les herbes ou à proximité des arbustes, on trouvera notamment la coulemelle.

A proximité des résineux et des feuillus, qui poussent près des points d'eau, on trouvera des girolles.

Sous les chênes, les châtaigniers et les hêtres, se nichent des bolets.

Le rosé-des-prés prospère pour sa part dans les prairies et les pâturages.

Le coprin chevelu apprécie pour sa part les pelouses et les clairières.

Le lactaire délicieux et le tricholome terreux se trouvent dans les forêts de pins et de sapins.

Cèpes de bordeaux, pieds bleus, amanites des césars, girolles pullulent dans les forêts de bois mêlés, composée de feuillus et de conifères.

De manière générale, il est recommandé de suivre les tas de feuilles mortes.

Une bonne préparation préalable

Attention, cueillir des champignons sans un minimum de connaissances et de préparation peut être dangereux. Il vaut mieux prendre conseil auprès de spécialistes, les mycologues, ou de se rapprocher des dizaines d’associations et amicales de cueilleurs, qui organisent des sorties champignons en petits groupes.

Une fois récoltés, il est conseillé de bien répartir les champignons par espèces, dans des sacs en papiers (les sacs en plastique favorisant la fermentation des champignons).

Une fois à son domicile, il est recommandé de conserver les champignons dans le réfrigérateur, de ne pas les mettre en contact avec d’autres aliments et de les consommer dans les deux jours suivant la récolte.

Concernant la préparation pour les consommer, l’idéal est de cuire les champignons sauvages à la poêle pendant 20 à 30 minutes ou à l’eau bouillante pendant 15 minutes.

Comment les cueillir ?

Afin de ne prendre aucun risque, il est conseillé de ne cueillir que les variétés que l’on peut identifier.

Lors de la cueillette, il faudra veiller à laisser en place les exemplaires vieillissants, afin d'offrir la possibilité à l'espèce de se reproduire. Privilégier également les champignons en bon état, fermes et pas encore totalement matures.

La technique pour récolter les champignons consiste à les couper à la base avec un couteau puis de gratter les parties trop salies par la terre. Il existe des couteaux spéciaux dotés d’un pinceau pour nettoyer les fruits de sa cueillette.

Il est aussi conseillé de choisir la bonne tenue avant de partir à la chasse aux champignons, avec des vêtements chauds, solides, et capables de résister aux ronces ou aux branches.

Une bonne paire de chaussures ou de bottes, imperméables, vous permettra, enfin, de garder les pieds au chaud.