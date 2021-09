Coronavirus en France : le bilan de ce mercredi 1er septembre

En proie à une quatrième vague épidémique, la France connaît une fluctuation du nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19. Le point quotidien sur l'épidémie en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

LES CONTAMINATIONS

Ce mercredi 1er septembre, 17.621 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 6.783.329 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Le taux de positivité, qui mesure le nombre de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, s'établit à 2,8 %.

LES HOSPITALISATIONS

Le nombre de patients hospitalisés s'est stabilisé depuis une semaine, entre 11.000 et 11.200 personnes. Il était ce mercredi de 11.119 patients, dont quelque 2.300 en réanimation.

Les unités de soins intensifs, qui accueillent les malades atteints des formes les plus graves du Covid-19, traitent 2.294 patients. Ce chiffre a eu tendance à augmenter très lentement depuis une semaine (+55 en sept jours), alors qu'il s'était accru plus rapidement entre le 25 juillet et le 25 août.

La pression hospitalière reste forte dans trois départements : Bouches-du-Rhône (945 personnes hospitalisées), Martinique (789) et Guadeloupe (557).

LES DÉCÈS

85 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total de cette épidémie en France à 114.577 décès.

LA VACCINATION

Depuis le début de la campagne de vaccination, 48.767.471 personnes ont reçu au moins une injection (soit 72,3% de la population totale), dont 44.574.529 personnes ayant un schéma vaccinal complet (66,1% de la population), d'après la Direction générale de la Santé.

La France a lancé mercredi sa campagne de rappel de vaccination, dite de troisième dose, qui concerne les personnes les plus âgées et vulnérables vaccinées depuis six mois ou plus.