Dinosaure : le plus grand tricératops découvert bientôt exposé à Paris avant sa vente aux enchères

Le plus grand tricératops au monde, prénommé «Big John», s'invite dans le quartier du Marais, à Paris.

Plus précisément, le spécimen, vieux de plus de 66 millions d'années et doté d'un squelette de 8 mètres de long, est exposé au 13, rue des archives. Les passants pourront l'admirer à cette adresse jusqu'au 18 octobre.

Ce mardi 31 août, son impressionnant crâne de deux mètres de large, ses quelque 200 os ainsi que ses deux cornes mesurant plus d'un mètre étaient en cours de montage derrière les vitrines de la galerie d'exposition, rapporte l'Agence France-Presse (AFP).

mis aux enchères le 21 octobre

Estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros, le tricératops, complet à plus de 60% (75% pour le crâne), prendra ensuite ses quartiers dans les salons de l'Hôtel Drouot, à Paris, où il sera mis aux enchères le 21 octobre par la maison de ventes Giquello.

Pour ce tricératops, découvert en 2014 dans le Dakota du sud (Etats-Unis), par le géologue Walter W. Stein Bill, «on a une dizaine d'acheteurs possibles», a déclaré auprès de l'AFP Me Alexandre Giquello, commissaire-priseur.

«Un fémur de diplodocus de 150 millions d'années et un crâne de mammouth vieux de 100.000 ans», seront également présentés, a-t-elle souligné.

probablement mort dans un combat

L'animal préhistorique a vécu sur Laramidia, une île-continent qui existait pendant l'époque du Crétacé supérieur, en Amérique du Nord.

Sa mort dans une plaine inondable a permis la conservation du squelette dans la vase, un sédiment sans activité biologique. Comme l'indique une lacération au niveau du crâne, il a probablement perdu la vie après un combat.