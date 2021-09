Insécurité à Marseille : 65% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation

Alors qu'Emmanuel Macron vient d'entamer une visite de trois jours à Marseille (Bouches-du-Rhône), au cours de laquelle il devrait notamment faire plusieurs annonces pour répondre aux problèmes d'insécurité sur fond de trafic de drogue, un sondage exclusif de l'institut CSA pour CNEWS révèle qu'une large majorité de Français ne fait pas confiance au chef de l'Etat pour améliorer la situation sécuritaire de la cité phocéenne.

D’après cette enquête, publiée ce mercredi 1er septembre, soit au premier jour de la visite présidentielle, 65% des personnes interrogées déclarent en effet ne pas avoir confiance en Emmanuel Macron pour améliorer la sécurité à Marseille.

Avant même la présentation de la totalité des mesures, les Français se montrent donc dans l'ensemble pessimistes sur un changement positif à même de s'opérer dans la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Dans le détail, la tranche des 25-34 ans est celle qui croit le moins en une action bénéfique du pensionnaire de l’Élysée (70%). A contrario, la catégorie des 18-24 ans est celle qui croit le plus sur une amélioration de la situation. Pour autant, ils sont toujours moins d'un jeune sur deux (44%) à penser qu'Emmanuel Macron peut faire bouger les choses dans le bon sens.

Une défiance extrème chez LFI et au RN

Au niveau des affinités politiques, les sondés se disant plus proches de La France Insoumise (91%) et du Rassemblement national (90%) se sont, eux, déclarés les plus pessimistes sur une action méliorative du chef de l'Etat. A l’opposé, les partisans de La République en Marche (77%) sont logiquement les plus convaincus par les actions du président de la République.

Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi 1 er septembre à Marseille pour présenter un ambitieux plan destiné à pour répondre aux «urgences» sociales, éducatives, économiques et sécuritaires que cumule la deuxième ville de France. Une visite très scrutée qui intervient à huit mois de la présidentielle.

Accompagné de sept ministres, parmi lesquels Gérald Darmanin (Intérieur), Jean-Michel Blanquer (Education) ou encore Jean-Baptiste Djebbari (transports) le chef de l'Etat devrait notamment annoncer le déblocage d'importants moyens financiers pour les écoles - dont un tiers nécessitent des travaux lourds - les transports et la rénovation urbaine.

Jusqu'à vendredi, Emmanuel Macron doit donc faire différentes propositions, dont toutes ont l'ambition de guérir les maux de la deuxième ville de France, afin d'en faire, selon l'Elysée, une «capitale de la Méditerranée».

Étude CSA pour CNEWS réalisée par questionnaire auto-administré en ligne sur panel du 31 août au 1er septembre 2021 auprès d'un échantillon national représentatif de 1.020 personnes âgées de 18 ans et plus.