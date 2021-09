Jean Castex reçoit les représentants des syndicats et du patronat

Si la crise sanitaire est l’une des préoccupations majeures de cette rentrée, l’exécutif ne compte pas mettre de côté son agenda social. Le Premier ministre Jean Castex reçoit ce mercredi et ce jeudi les représentants des syndicats et du patronat à Matignon.

Au programme : un «tour complet» des sujets sociaux de la rentrée, a appris l’AFP auprès de plusieurs sources syndicales, à quelques mois de la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron. Ils aborderont aussi très certainement la crise sanitaire. Jean Castex doit recevoir les partenaires sociaux en entretiens bilatéraux.

Parmi les sujets qui seront probablement mis sur la table : la réforme de l’assurance-chômage, qui, selon les annonces du président de la République le 12 juillet dernier, sera «pleinement mise en œuvre dès le 1eroctobre». Une partie de la réforme, à laquelle s'opposent fermement les syndicats, est entrée en vigueur le 1er juillet, notamment la dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus, ou le système de bonus-malus pour les contrats courts. Mais le Conseil d’Etat a suspendu en juin un autre volet du texte, qui doit modifier le calcul du salaire journalier de référence.

La plus haute juridiction administrative avait été saisie par sept syndicats pour contrer la réforme. Le Conseil d’Etat avait précisé en juin qu’il ne remettait «pas en cause le principe de la réforme elle-même», mais a insisté sur le fait que «les incertitudes sur la situation économique» ne permettaient pas de mettre en place ces nouvelles règles dès le 1er juillet, et a ainsi repoussé son application.

Journée de mobilisation le 5 octobre

Les syndicats s’attendent aussi à discuter de l’épineux sujet de la réforme des retraites. Sur ce dossier, Emmanuel Macron avait décidé de temporiser, en déclarant que la réforme ne serait engagée que lorsque l’épidémie de coronavirus serait «sous contrôle». Pas de date butoir donc, mais s’agissant de l’un des chantiers les plus importants de son quinquennat, et d’une promesse de campagne, les discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement devraient reprendre.

Cette réunion à Matignon intervient alors que l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, Unef et UNL a appelé lundi soir à une grande journée de mobilisation le 5 octobre prochain. «La précarité est en forte hausse, et malgré une opposition unanime, la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage reste d’actualité. Le retour de la réforme des retraites que nous avons combattue et empêchée revient à l’ordre du jour», déplore la CGT dans un communiqué.