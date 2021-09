Marseille : insécurité, écoles, transports... A quoi va servir le déplacement d'Emmanuel Macron ?

Il est question d’un investissement que les équipes gouvernementales n’hésitent pas à qualifier de jamais vu. A compter d'aujourd'hui, et durant trois jours, Emmanuel Macron se déplacera à Marseille, pour présenter un vaste plan pour la ville, minée par l’insécurité et des infrastructures dépassées.

Au total, plusieurs milliards d’euros devraient être mis sur la table en faveur de la cité phocéenne. Des chantiers principaux ont été identifiés : la lutte contre le trafic de drogue, la rénovation des écoles et de certains logements, ainsi que l’amélioration des transports.

Sécurité : drogue et règlements de compte empoisonnent la ville

Depuis le début de l’année, 14 personnes sont mortes lors de règlements de compte à Marseille. Un fléau lié à la guerre des territoires, pour s’accaparer les lieux où la drogue se vend le mieux. Face au trafic de stupéfiants et à l’insécurité qu’il génère, Emmanuel Macron doit annoncer lors de son déplacement de nouveaux équipements pour la police locale et une augmentation des effectifs. 300 fonctionnaires supplémentaires devraient ainsi être déployés à Marseille pour une durée de trois ans.

En plus du démantèlement des filières, les forces de l’ordre doivent aussi agir sur les consommateurs, sans qui le trafic n’existerait pas. Les amendes forfaitaires, mises en place au début de l’année, doivent le permettre, avec déjà 9.000 d’entre elles distribuées dans les Bouches-du-Rhône (premier département du pays concernant cette statistique). Favorable à la vidéoprotection, dont Marseille est relativement peu équipé, le président de la République interviendra certainement en ce sens auprès des responsables de la Ville, qui détiennent cette compétence.

Les services de l’Elysée précisent également que cette lutte contre l’insécurité se fera obligatoirement de pair avec les dossiers de l’éducation et du logement, deux autres axes majeurs du déplacement d’Emmanuel Macron.

Des écoles à rénover

L’état des écoles marseillaises sera lui aussi au cœur de ce séjour du président. D’autant que la date coïncide avec celle de la rentrée scolaire. Chauffages en panne, eaux de pluie qui font s’effondrer les faux plafond, cours de récréation sans la moindre trace d’ombre, services d’entretien pointés du doigt… L’état de très nombreux établissements nécessite une rénovation au plus vite. Sur les 444 que compte la ville, 200 ont été identifiés pour recevoir des travaux. Une enveloppe d’1,2 milliard d’euros doit être apportée par Emmanuel Macron lors de son déplacement.

Cette reconstruction des écoles, dont la plupart se situent dans des quartiers dits «prioritaires», doit participer à la «reconquête républicaine» voulue par l’exécutif.

Une réhabilitation des logements

La reconquête passera également par la rénovation, voire la reconstruction, de très nombreux logements dans la ville. L’effondrement d’un immeuble rue d’Aubagne, le 5 novembre 2018 dans le 1er arrondissement de la ville, avait dramatiquement mis en lumière l’extrême vétusté de nombreuses habitations phocéennes (huit morts). Le plan que présentera le président doit englober ces réhabilitations. Parmi celles-ci, 10.000 logements dans 9 quartiers «d’intérêt national» ont été plus spécifiquement identifiés. Les cités du Nord, mais aussi le centre-ville, seront notamment concernés.

Le transport à la traîne

Liée à la question de la rénovation urbaine et de l’aménagement de Marseille, la question des transports aura elle aussi une place importante dans le plan. En prenant en compte l’ensemble des modes de déplacement, le nombre de kilomètres aménagés est deux fois moindre qu’à Lyon et cinq fois moindre qu’à Paris. Seulement deux lignes de métro parcourent la deuxième ville du pays et n’en couvrent qu’une tout petite partie. Ces deux lignes devraient être prolongées, comme les trois du tram. La métropole a déjà fait part d’un vaste projet chiffré à près de 4 milliards d’euros, dont Emmanuel Macron doit annoncer à quelle hauteur l’Etat participera. Là encore, les quartiers Nord seront concernés, avec la volonté de les désenclaver et de les relier à des zones d’emploi plus favorables.

L’écologie présente aussi

Le déplacement d’Emmanuel Macron s’effectue aussi en lien avec le congrès mondial de la nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), qui se tiendra dans la ville. Il y prononcera vendredi le discours inaugural. De quoi lui permettre d’aborder durant cette journée le thème de la transition écologique et de la sauvegarde de la biodiversité. Il devrait notamment sur rendre aux Calanques de Marseille. La préservation des aires marines sera un sujet majeur, avec la lutte contre le rejet des plastiques en mer.