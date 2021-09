Paris : la justice maintient le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux

La justice a tranché ce mercredi 1er septembre. Le pass sanitaire restera bien obligatoire dans les centres commerciaux parisiens de plus de 20.000 m2, alors que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral imposant le contrôle du pass sanitaire dans les grands magasins.

Pas de changement donc, le pass sanitaire reste donc obligatoire dans de nombreux et célèbres centres commerciaux parisiens, tels que le BHV, le Printemps Haussmann, le bâtiment principal des Galeries Lafayette, La Samaritaine, Le Bon Marché, Beaugrenelle ou encore Italie 2.

La juge des référés a en effet estimé que la partie requérante «n'établit pas que l'arrêté qu'elle conteste préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures». Ne remplissant «pas la condition d'urgence requise» par la justice, sa requête a donc été rejetée.

Un coup dur pour Me Yoann Sibille, l'un des avocats ayant déposé un recours, qui a déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision. «La problématique de fond portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral n'a pas du tout été traitée par le tribunal», a-t-il en outre regretté.

L'arrêté suspendu dans les Yvelines

Le tribunal administratif de Versailles (Yvelines), le premier à avoir suspendu ce type d'arrêté en Île-de-France, avait de son côté considéré que ces restrictions ne prévoyaient pas d'«aménagements pour permettre aux clients ne disposant pas de pass» d'accéder aux «biens et services de première nécessité».

Même constat dans les Hauts-de-Seine, où le tribunal administratif de Cergy a décidé ce mardi 31 août que le pass sanitaire ne devrait plus être exigé dans le centre commercial So Ouest, situé à Levallois-Perret, où le supermarché Leclerc se trouve à l'intérieur et n'est donc accessible qu'à la condition de passer par l'entrée principale, où le pass sanitaire était exigé.

Pour rappel, début août, le gouvernement avait demandé aux préfets d'imposer le pass sanitaire pour les surfaces de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d'incidence de l'épidémie dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine.

De nombreux préfets avaient commencé mi-août à prendre ces mesures afin de contenir la propagation de l'épidémie de Covid-19. De son côté, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), l'organisation patronale du secteur, parle d'«une chute d'un quart de la fréquentation dans l'ensemble des centres commerciaux» par rapport à août 2019.

Et évoque justement la «confusion» provoquée par ces restrictions. Pour éviter une catastrophe économique dans le secteur, le CNCC plaide donc quant à lui pour la suspension du pass pour l'ensemble des centres commerciaux du pays.