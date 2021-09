Tout savoir sur Moufide Bouchibi, le «roi du shit», dont le procès s'ouvre aujourd'hui

Il a passé dix ans en cavale, avant d’être rattrapé par la justice française. Moufide Bouchibi, surnommé le «roi du shit», est jugé à Bordeaux (Gironde) à partir de ce mercredi 1er septembre.

Son arrestation, le 21 mars dernier à Dubaï (Emirats arabes unis), avait mis fin à une longue carrière de trafic de drogue. Sa trace avait été repérée par l’Office antistupéfiants (Ofast), qui avait poussé les autorités locales à intervenir. Celles-ci, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, s’étaient félicitées d’avoir mis la main sur «le fantôme».

Moufide Bouchibi, appelé «Mouf» dans le milieu, est âgé de 41 ans et est originaire de l’Essonne. Il est connu de la justice depuis vingt-deux ans, avec une première mention à son casier judiciaire en 1999, pour outrage, raconte Le Parisien. Spécialisé dans les go-fasts, des convois de drogue, cinq autres condamnations suivront, dont huit ans de prison pour trafic de stupéfiants en 2004. Deux tentatives d’évasion sont à mettre à son actif.

60 tonnes de drogue chaque année vers l'Europe

Sorti de prison en 2008 et installé en Espagne, il fait à nouveau parler de lui un an plus tard en se faisant enlever au Maroc par des rivaux et relâché contre des centaines de milliers d’euros. Alors que de nombreux règlements de compte ont lieu durant la période, il profite de l’arrestation de son associé Sofiane Hambli en 2009, lui aussi très défavorablement connu, pour prendre de l’ampleur. Moufide Bouchibi devient à son tour l’un des plus gros importateurs de cannabis en France.

En 2011, le GIGN met la main sur 1,3 tonne de drogue lui appartenant. La même année, un accident routier dans le Tarn-et-Garonne permet de découvrir 740 kilos de cannabis dans le coffre d’une voiture. L’enquête remonte jusqu’à Moufide Bouchibi. Il est condamné en 2015 à 20 ans de prison, mais est déjà en cavale. De très nombreuses saisies de drogue lui appartenant sont réalisées par la suite (dont 48 tonnes par les autorités espagnoles), mais son trafic se poursuit.

D’abord réfugié en Algérie, il s’était donc caché à Dubaï, où il continuait à gérer son réseau. Il aurait ainsi importé 60 tonnes de drogue tous les ans vers l’Europe, a rapporté la police émiratie. De quoi rapporter jusqu’à 70 millions d’euros par an.

Désormais derrière les barreaux, son procès porte sur un trafic du début des années 2010. Les investigations réalisées pourront également permettre d’évaluer l’ampleur de son réseau actuel. Il serait toujours à la tête d’une importante flotte de bateaux et lié aux narcotrafiquants sud-américains pour la cocaïne.