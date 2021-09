«Deux guignols» : Marine Le Pen charge violemment McFly et Carlito, après la vidéo d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a relevé ce jeudi 2 septembre le défi lancé par Carlito et McFly. Le président a posté sur les réseaux sociaux une vidéo pour souhaiter une bonne rentrée aux écoliers avec les portraits des deux YouTubeurs. Une démarche critiquée le même jour par Marine Le Pen.

«Rendre hommage au regretté professeur #SamuelPaty, assassiné par l’islamisme, tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d’un pari potache : les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect», a tweeté la présidente du Rassemblement national.

Le pensionnaire de l’Elysée avait relevé ce défi dans le but d’évoquer «les précautions à prendre face au virus en cette rentrée» avec les jeunes, avec l’aide des deux vidéastes, véritables star sur les réseaux sociaux et YouTube.

A la suite de ce clin d’œil, Emmanuel Macron a repris son discours sur un ton plus sérieux, rendant notamment hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire assassiné en octobre dernier après un cours sur la laïcité.

En février dernier, l’Elysée avait demandé à David Coscas et Raphaël Carlier, le nom à la ville des deux YouTubeurs, de créer une chanson et un clip sur les gestes barrières à destination des plus jeunes, en échange de la participation du président à l'une de leurs vidéos.