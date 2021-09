Emmanuel Macron à Marseille : «L'Etat injectera plus de huit millions d'euros pour équiper les policiers»

Au deuxième jour de sa visite à Marseille (Bouches-du-Rhône), le président Emmanuel Macron a assisté, ce jeudi matin, à la rentrée des classe dans une école primaire de la cité phocéenne. Puis, en fin d'après-midi, il a détaillé son très attendu plan d'urgence pour la deuxième ville de France.

Attaquant son discours sur le plan sécuritaire, le chef de l'Etat a notamment annoncé que l'Etat «prendra toute sa part en injectant plus de huit millions d'euros pour équiper les policiers». Emmanuel Macron a ensuite embrayé sur l'urgence sociale, sanitaire et éducative que connaît Marseille.

Le point d'orgue d'un déplacement entamé dès 9h30 dans une classe de CM2 de l'école Bouge, dans le XIIIe arrondissement de Marseille, le jour de la rentrée scolaire. Emmanuel Macron était accompagné du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et du maire socialiste de la ville Benoît Payan, qui s'est d'ailleurs lui aussi fendu d'un discours avant la prise de parole du président.

Dans la matinée, et comme annoncé, le chef de l'Etat avait fait le point sur le protocole sanitaire mis en place pour cette deuxième rentrée affectée par la pandémie du Covid-19. Mais aussi sur les différentes «réformes extrêmement structurantes», menées, notamment, dans les quartiers d'éducation prioritaire. Des mesures qui seront multipliées «pour que les enfants puissent apprendre mieux».

Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à l'hôpital de La Timone, avant d'aller au palais du Pharo, pour présenter son plan «Marseille en grand» qui devait comprendre une série de mesures et de projets, «co-produits avec les collectivités», selon l'Élysée, pour un montant qui devrait dépasser le milliard d'euros.

Emmanuel Macron devait notamment annoncer que l'Etat participera largement au vaste plan de rénovation, lancé par la municipalité, de plus de 200 des 472 écoles de la ville.

des «mesures» prises «en concertation avec les habitants»

Ce mercredi soir, vers 20h30, Emmanuel Macron doit dîner avec le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Le lendemain, il consacrera la journée de vendredi à l'environnement, avec une sortie en mer dans le Parc national des Calanques et l'ouverture du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui se tient à Marseille jusqu'au 11 septembre.

Dès son arrivée mercredi à Marseille, le pensionnaire de l’Élysée a pris le temps d'écouter les habitants de la cité Bassens, avant de se rendre auprès des policiers du commissariat nord. Sur place, il a promis «une réponse sécuritaire» et des «mesures» prises «en concertation avec les habitants».

Particulièrement attendu sur le terrain, après un été marqué par une douzaine de règlements de compte sanglants, toujours sur fond de trafics de drogues, Emmanuel Macron a promis un plan pour répondre aux urgences sociales, éducatives, économiques et sécuritaires que cumule la deuxième ville de France.

Avant même la présentation de son projet pour la ville de Marseille, 65% des Français se sont déclarés pessimistes sur les chances d’amélioration de la cité phocéenne par le président de la République, dans un sondage exclusif de l'institut CSA pour CNEWS publié mercredi.

Accompagné de pas moins de sept ministres, le chef de l'État a été accueilli mercredi par le maire socialiste de la cité phocéenne, Benoît Payan, à l'hôtel de ville pavoisé aux couleurs françaises, européennes et marseillaises (bleu et blanc), mais aussi au son des «Macron démission» lancés par quelques manifestants. Puis il s'est rendu au chevet des habitants de la cité Bassens, dans ces quartiers nord de la ville, gangrénés par la violence et les trafics de stupéfiants.

«école, la formation, l'emploi, l'entrepreunariat»

Là, il a annoncé à la presse que des «mesures» seraient prises «en concertation avec les habitants». Le chef de l'État a ensuite assuré que la réponse serait «sécuritaire» mais pas seulement, ajoutant que des solutions pourraient également être trouvées par le biais de «l'école, la formation, l'emploi, l'entrepreunariat» mais aussi via une meilleure politique de transports et d'accession au logement.

Se qualifiant d'«entêté» et de «déterminé», Emmanuel Macron a distillé sur place quelques notes d'espoir et s'est même dit prêt à «mettre plus de moyens». Pour autant, il a tempéré son discours, ne souhaitant «pas ici faire de fausses promesses». «Beaucoup de choses qu'on va lancer n'auront pas de résultats tout de suite, je suis lucide», a-t-il concédé, pour des résultats qu'il n'attendra «pas avant la fin du mandat». Et de conclure : «on va faire le maximum mais je ne peux pas vous dire qu'on réussira».

Quant à la question lancée par un journaliste de savoir si cette visite préfigurait une entrée en campagne pour la présidentielle à venir, celui qui n'a pas encore annoncé s'il était candidat à sa réélection a immédiatement répondu : «Pas du tout». «Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les résultats», a-t-il rétorqué, soulignant qu'il fallait «rattraper le temps perdu pendant le Covid».