Harmonie Mutuelle Semi de Paris : les coureurs s'élancent à nouveau dans les rues de la capitale

Annulée deux fois en raison de la crise sanitaire, la célèbre course à pied de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris s'élancera finalement ce dimanche 5 septembre dans les rues de la capitale. Pas moins de 25.000 personnes sont attendues à l'événement.

Initialement prévu en mars 2020, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris avait d'abord été reporté en septembre de la même année, avant d'être définitivement reprogrammé pour ce dimanche. Un rendez-vous immanquable donc, pour les férus de course à pied, tant il marque le retour à la vie normale, après plus d'un an et demi de compétitions annulées.

Pas question pour autant d'oublier les consignes sanitaires, puisqu'un pass sanitaire valide sera demandé à chacun des 25.000 coureurs attendus au départ de cette course de 21,0975 kilomètres. Près de deux fois moins que pour les précédentes éditions, où plus de 40.000 coureurs venus de toute la France et du monde entier s'étaient retrouvés à Paris.

Mais la grande nouveauté de cette 28e édition, c'est le nouveau parcours dévoilé au public. Même si l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris prendra bien ses quartiers dans l'est de la capitale, le départ sera cette année donné sur l'Île Saint-Louis (Paris Centre) pour une arrivée prévue, rue de Lyon, juste après la place de la Bastille (11e).

A noter pour autant qu'après une ligne droite sur les quais de Seine, côté rive gauche, près de la moitié de la course – soit environ 10 kilomètres – prendra ses quartiers au cœur du Bois de Vincennes (12e), avant de rejoindre à nouveau les quais de Seine, sur la rive droite.

Et pour ceux qui souhaiteraient se lancer le défi et s'inscrire pour la prochaine édition qui aura lieu dans seulement six mois, le dimanche 6 mars 2022, les inscriptions seront ouvertes dès le mercredi 8 septembre.