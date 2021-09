Une rentrée scolaire sous surveillance

Alors que les vacances d’été ont déjà été chamboulées par le variant Delta, l’automne sera, à son tour, surveillé.

Une reprise «normale» ou pas ? Plus de 12 millions d’élèves prennent demain le chemin de l’école, pour une rentrée scolaire placée sous haute surveillance. Alors que la crise sanitaire reste vive et que le variant Delta fait craindre un rebond des contaminations, le gouvernement se veut rassurant et prêt à adapter les mesures ou à en créer de nouvelles. Confiant, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a ainsi prévu un protocole sanitaire au niveau 2 (sur 4) dans les établissements.

Un protocole sans pass sanitaire

Pour le gouvernement, priorité est donnée à l’éducation. Le but est, en cette rentrée, de minimiser les fermetures de classes. Contrairement à la maternelle, le masque reste donc obligatoire à l’école primaire. Comme en juin dernier, un cas positif entraînera la fermeture de la classe.

Etant donné que les moins de 12 ans n’ont pas accès aux vaccins, l’Etat souhaite effectuer 600 000 tests salivaires par semaine dans les établissements du premier degré et deux autotests par semaine sont mis à disposition de chaque membre du personnel.

A partir du collège et du lycée, les cas-contacts devront s’isoler une semaine s’ils n’ont pas de schéma de vaccination complet. Si le pass sanitaire n’a pas été instauré dans les établissements scolaires, les élèves ayant la possibilité de se faire vacciner restent fortement incités à le faire.

De même pour les enseignants. Jean-Michel Blanquer vise une vaccination du milieu scolaire bien avancée au moment des vacances de la Toussaint. D’autres mesures à destination des jeunes ont été annoncées, comme ce partenariat avec Skyrock, première radio chez les moins de 35 ans. Un bus du média sera ainsi en tournée de ville en ville avec le slogan «Ça va ? Ça vax !».

Des déplacements scolaires dans les centres de vaccination seront également organisés. Mais toutes ces mesures pourraient rapidement évoluer en fonction de l’évolution de l’épidémie. C’est déjà le cas en outre-mer, où les élèves n’effectueront pas leur rentrée demain. En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et une partie de la Guyane, elle a été repoussée au 13 septembre, alors que l’épidémie est en hausse.

Des inquiétudes persistent

Si le protocole sanitaire n’a pas déchaîné de critiques virulentes, la faible ampleur des mesures soulèvent des interrogations, notamment face au variant Delta. Les parents d’élèves s’inquiètent par exemple de l’application du protocole pour les maternelles, qui n’ont pas d’obligation de port du masque, à de la cantine où la distanciation s’annonce compliquée à respecter.

Autre annonce contestée, la généralisation dans les classes des capteurs de CO2. Le ministre de l’Education a déclaré que leur coût (entre 30 et 600 euros pièce) serait à la charge des collectivités territoriales. Si le prix n’est pas excessif, toutes n’ont pas les moyens de s’équiper.

Enfin, les 600 000 tests hebdomadaires pour le 1er degré ne seraient pas suffisants et le fait qu’ils soient aléatoires ne permettrait pas un vrai traçage du virus.

En réponse, le gouvernement a mis en avant les exemples probants de La Réunion et Mayotte, où les rentrées des classes, effectuées les 16 et 24 août n’ont, pour le moment, pas déclenché de flambée des contaminations. Les prochaines semaines seront donc cruciales.