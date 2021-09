Une figure du narco-banditisme marseillais arrêtée en Ile-de-France

Une figure du narco-banditisme marseillais, condamné à trente ans de prison mais en cavale, a été arrêté fin août en Seine-et-Marne, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ce vendredi 3 septembre.

L'individu est suspecté d’être impliqué dans des règlements de comptes cet été à Marseille (Bouches-du-Rhône) et dans le trafic de drogue», a précisé le locataire de la place Beauvau sur Twitter. «Aucune impunité face aux narcotrafiquants qui sèment la mort et la violence», a-t-il ajouté.

