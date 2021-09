DIRECT - Coronavirus : une opération de vaccination sans rendez-vous lancée ce samedi

La France face à la 4e vague. Le nombre de patients hospitalisés reste très élevé, particulièrement aux Antilles et en Polynésie, où la situation sanitaire est dramatique. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 ici.

06h10

La Nouvelle-Zélande a enregistré son premier décès lié au Covid-19 en six mois, bien que les autorités sanitaires aient déclaré samedi qu'elles avaient maîtrisé la dernière vague liée au variant Delta.

Une femme de 90 ans, qui présentait des comorbidités et ne pouvait être ventilée ou recevoir des soins intensifs, est décédée dans un hôpital d'Auckland (nord) dans la nuit de vendredi à samedi.

05h34

Il sera possible de se faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous ce week-end dans les centres de vaccination, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. "Tous les centres de vaccination proposeront de la vaccination sans rendez-vous ce week-end, des opérations éphémères seront mises en place sur le territoire et il sera toujours possible de se vacciner dans un grand nombre de centres commerciaux", a indiqué le ministère dans un communiqué. Baptisée "A la rentrée, tous vaccinés", cette opération vise à "permettre au plus grand nombre de pouvoir se faire vacciner".

02h32

Cuba a lancé une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus des enfants et adolescents âgés de deux à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement communiste avant de rouvrir les écoles.