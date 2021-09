SNCF : vers la fin des billets gratuits pour les cheminots ?

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a estimé, ce vendredi 4 septembre, que la gratuité des billets de train pour les cheminots et les membres de leurs familles, devait être rediscutée.

C’est un avantage qui n’avait jusqu’à maintenant pas été remis en cause. Mais avec l’ouverture à la concurrence sur le rail, les réductions tarifaires accordées par la SNCF à ses agents et à leurs familles seront revues dès la semaine prochaine.

«Sur le principe, je suis d'accord à ce que les cheminots gardent des avantages en nature», a affirmé le ministre. «Après le sujet, la spécificité de la SNCF, c'est que le périmètre est très large», a-t-il ajouté.

Aujourd'hui bénéficient de billets gratuits ou à tarif réduit les agents actifs et retraités, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants.

Concernant la concurrence, c’est la loi ferroviaire de 2018 qui définit les garanties principales des salariés en cas de transfert à un concurrent. Les partenaires sociaux devront toutefois définir les garanties complémentaires, dont les facilités de circulation.

«On va engager la concertation (...) la semaine prochaine avec les syndicats. L'idée (...) c'est de pouvoir régler ce sujet-là avant qu'on ait un système de mise en concurrence», a déclaré Jean-Baptiste Djebbari.

105 millions d’euros de perte pour la SNCF

Un rapport commandé par le gouvernement estime à 105 millions d'euros par an la perte de chiffre d'affaires induite par les facilités de circulation accordées aux actifs et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Si le document pointe l’importance du périmètre d’application et les «réductions tarifaires pouvant aboutir à la gratuité totale du service», il relève également que «les agents actifs et retraités de l'entreprise historique et leurs ayants droit bénéficient, depuis sa création, de facilités de circulation».

Ainsi, le rapport propose quatre scénarios pour «éclairer» les futures négociations dans la branche, de l'extension du dispositif actuel à l'ensemble des entreprises ferroviaires à la compensation pour les agents transférés.