Nord : une nacelle de manège se détache blessant quatre enfants

L'accident de manège est survenu samedi soir à Arleux lors de la foire à l'ail fumé qui se tient chaque année dans la cité nordiste. Pour des raisons encore indéterminées, une nacelle d'une attraction foraine avec des jeunes passagers à bord s'est décrochée et a chuté, les blessant légèrement.

Vers 20H, un avion d'un manège de la fête foraine s'est détaché sans raison apparente, selon La Voix du Nord. Au moment de l'accident, la nacelle était à une hauteur d'1,2 m environ. Cette chute a blessé légèrement quatre enfants, une fille et trois garçons âgés entre 2 et 6 ans. Ceux-ci ont été immédiatement pris en charge par les pompiers et une équipe du SAMU, avant d'être transférés à l'hôpital de Douai, selon les informations du quotidien nordiste.

Le préfet du Nord a aussitôt décidé de fermer la fête foraine. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.