Paris : un espace de coworking installé dans les loges du Parc des Princes

C'est une proposition plutôt insolite, qui va sans doute en faire rêver plus d'un. A partir de ce lundi 6 septembre et jusqu'au jeudi 9 septembre, il sera possible de faire du télétravail au... Parc des Princes, le mythique stade du Paris Saint-Germain.

«Prêt à vivre une journée de travail hors du commun ?», promet l'affiche. Grande première dans l'histoire du stade, un espace de coworking éphémère y a en effet été installé pour quelques jours. Pour cela, quatre loges mais aussi les tribunes ainsi qu'un bout de la pelouse ont été transformés en bureaux, salles de réunion et espace repas. Ils accueilleront jusqu'à 500 coworkers cette semaine.

Et tout a été parfaitement pensé : «le salon Haussmann, avec sa vue imprenable sur le stade, proposera deux espaces pour répondre aux besoins de tous : un espace coworking animé avec un coin snacking et un espace coworking calme pour travailler en toute tranquillité», explique le communiqué.

En parallèle, des salles de réunion et des bureaux privatifs, également avec vue sur le stade et ouverts à tous sur réservation à la demi-journée, seront également aménagés, alors que la tribune presse sera par ailleurs accessible pour travailler en plein air, «avec sa vue à 180° sur le stade», souligne Wojo.

24 euros la journée

Une belle opération communication issue d'un partenariat entre le club de football mondialement connu du Paris Saint-Germain (PSG) et Wojo, un réseau européen de bureaux partagés à louer (dont l'actionnaire majoritaire n'est autre qu'Accor, l'un des grands sponsors du PSG).

Ensemble, ils proposent donc à tous ceux qui le souhaitent de venir travailler de 9h à 19h, dans l'enceinte du Parc des Princes (16e), dans un espace entièrement mis en scène pour l'occasion, et ce, pour 24 euros la journée. A noter que les salles de réunion et les bureaux individuels seront quant à eux loués beaucoup plus cher, à des tarifs journaliers compris entre 200 et 600 euros.

Et des petites surprises ont même été prévues, puisque les coworkers auront également accès à un petit-déjeuner et déjeuner inclus, une visite guidée du Parc des Princes, un cadeau siglé WOJO x Paris Saint-Germain ainsi que des remises à la boutique du PSG Megastore.