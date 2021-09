Essonne : un prof homosexuel porte plainte pour harcèlement et menace de mort

Un enseignant de lettres modernes a déposé deux plaintes, une pour vols et harcèlement, l'autre pour menace de mort commise en raison de l'orientation sexuelle. Les faits se sont déroulés lorsqu'il enseignait au sein de l'établissement catholique Notre-Dame-de-Sion, à Evry-Courcouronnes (Essonne).

L'homme, qui a porté plainte contre X, a confié à nos confrères du Parisien, avoir vécu une année «cauchemardesque» dans son établissement. Il aurait subi brimades et insultes homophobes, tout au long de l'année scolaire. «Dès mon arrivée, on m’a fait comprendre que je n’étais pas à ma place, et qu’on aurait ma tête, a-t-il rapporté. On m’a traité de collabo, de petite pute, de sale PD, et lancé qu’un homosexuel n’avait pas sa place dans un établissement catholique».

Aux alentours du mois de janvier, sa voiture, stationnée sur le parking privé de l'établissement, a été vandalisée. «Mes pneus ont explosé en route. Le garagiste m’a expliqué que c’était comme si quelque chose avait été rentré dedans».

Un climat de tension générale dans l'établissement

Alors qu'il avait déclaré venir travailler «tous les jours avec la peur au ventre», comme le rapporte une lettre envoyée au directeur diocésain et à la rectrice, une protection fonctionnelle lui a été accordée. Néanmoins, le climat ne s'est pas apaisé pour autant.

Car au-delà du cas de ce professeur, l'établissement est très suivi pour des «problématiques de conflits entre le personnel du lycée». A la fin de l'année 2020, deux enseignantes avaient même porté plainte contre le directeur de l'établissement. L'une pour harcèlement moral, l'autre pour agression sexuelle.

Si le professeur de lettres modernes ne cite aucun nom, il soupçonne un groupe d'une dizaine de personnes, dont certains syndiqués à la CGT-EP. Le syndicat assure cependant ne pas avoir connaissance de militants tenant de tels propos. «Si un militant était mis en cause, nous saurions prendre nos responsabilités», ont-ils promis.

Alors que l'enquête se poursuit, le professeur, qui n'a pas été reconduit dans l'établissement, prépare son concours, pour devenir titulaire.