Météo : la chaleur de retour aujourd'hui et demain sur l’ensemble du pays

De retour le dimanche 5 septembre, le soleil brillera sur la quasi-totalité du territoire aujourd'hui et demain, avant que le climat ne commence à se détériorer en fin de journée, mercredi.

Malgré des perturbations sur la moitié nord hier après-midi, le soleil fera son retour ce lundi 6 septembre, avec un beau temps présent dans toute la France et toute la journée. Le mercure sera à la hausse, avec une maximale de 32°C à Toulouse dans l’après-midi et des températures dépassant les 30°C sur la quasi-totalité du littoral Atlantique, en Nouvelle Aquitaine et au Centre-Val de Loire.

Au cours de ce #weekend, l’air chaud en embuscade sur l’Espagne, remonte davantage vers la France, poussant les T°C à la hausse. De plus en plus estivales sur une large partie de l’hexagone, jusqu'à mercredi.



https://t.co/2AUeUmTQJT





Avesnelles (59) @infoclimat pic.twitter.com/ezQTmoRKkD — Météo-France (@meteofrance) September 3, 2021

Le soleil rayonnera également ce mardi sur l’ensemble du territoire, malgré quelques voiles nuageux sur le littoral Atlantique et en Occitanie. Dans l’après-midi, la minimale du mardi 7 septembre sera de 23°C à Cherbourg (Normandie) et la maximale atteindra 31°C à Rennes et à Nantes.

Des orages en approche mercredi

La chaleur sera toujours présente dans la soirée et la nuit de mardi sur la quasi-totalité du pays, conduisant à des orages localement, notamment sur le littoral Atlantique dans la matinée du mercredi.

Ces orages, accompagnés de pluies, gagneront du terrain à l’Ouest, au Centre et au Sud-Ouest dans la soirée de mercredi. Une journée où seul le quart nord-est conservera des températures élevées avec un grand soleil et une maximale de 30°C à Auxerre.

Trois départements, à savoir le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, vont même connaître un épisode de pollution de l’air en raison de l'ensoleillement ce lundi, selon l’observatoire régional de l’air en Hauts-de-France.