Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo devrait annoncer sa candidature dimanche au JT de 20h

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, devrait officialiser sa candidature à l'élection présidentielle ce dimanche 12 septembre, sur le plateau du JT de 20h de TF1. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs sources, même si l'actualité pourrait en décider autrement.

Déjà lancée dans une forme de course à la présidentielle, notamment via sa plate-forme de débats et d'échanges Idées en Commun, et alors que tout le monde s'y attend, Anne Hidalgo n'a pourtant toujours pas officialisé sa candidature.

Timing impossible alors que son emploi du temps a récemment été accaparé par ses engagements auprès de Paris 2024, tout en continuant à diriger la plus grande ville de France ?

«C'est le bon moment»

«C'est le bon moment. Après l'université d'été du Parti socialiste de Blois à la fin août qui a été une rampe de lancement plutôt réussie, sa candidature est devenue un secret de polichinelle. Elle ne peut plus attendre», a en tout cas révélé un source du PS au Parisien.

Autre raison invoquée pour la sortie de l'ombre de l'élue parisienne : la tenue du congrès du PS les 18 et 19 septembre à Villeurbanne, où elle est attendue et où doit être élu le nouveau dirigeant du parti. Pas question en effet d'y aller en anonyme.

Patrick Kanner, l'ancien ministre des Sports et l'un des plus fervents soutiens de la candidature de l'édile parisienne, n'a-t-il d'ailleurs pas parlé d'elle comme de «quelqu'un qui se prépare à endosser les plus grandes responsabilités» ?

Mais avant toute chose, Anne Hidalgo est attendue à Montpellier dès son retour de Tokyo, d'où elle doit rapporter le drapeau des Jeux paralympiques, pour rencontrer les élus socialistes réunis à l'occasion des journées parlementaires du Parti socialiste.