Voici le meilleur gel douche, d'après 60 Millions de Consommateurs

Ils ne se valent pas tous. 60 Millions de Consommateurs a passé au crible la composition de plusieurs produits d’hygiène utilisés au quotidien, dont les gels douche.

Au total, les experts ont analysé les ingrédients d’une douzaine de gels et crèmes de douche de différentes marques avant de les classer en trois catégories : «à privilégier», «à choisir faute de mieux», et «à éviter».

Pour réaliser ce classement, ils se sont basés sur la présence de composants nocifs, comme les allergènes, les substances irritantes et polluantes, et les perturbateurs endocriniens, susceptibles d’interférer avec notre système hormonal.

Et selon la revue éditée par l'Institut national de la consommation (INC), le gel douche qui présente le moins de risque pour la santé, la peau et l’environnement, est le Sanex Zéro %, vendu dans la grande majorité des supermarchés environ 6 euros les 500ml.

©Sanex

60 Millions de Consommateurs recommande également de privilégier le gel douche Labell Bio à l’extrait d’aloe vera (Intermarché), la crème douche apaisante à l'aloe vera de la marque L'arbre vert, ou encore la Crème de douche éveil des sens à l'huile de pépin de grenade de Weleda.

quels sont ceux à éviter ?

Dans la catégorie «à éviter», on retrouve notamment le Dove douche soin nutrition intense. En effet, ce produit manque «d'ingrédients satisfaisants», et contient des conservateurs et des allergènes.

Sur la liste des gels à bannir sous la douche, figurent également le Tahiti Douche vanille gourmande, le Dop douche crème au lait végétal des Pyrénées, le Garnier Ultra Doux au savon d’Alep & huile de rose, ainsi que le Yves Rocher Bain douche fleur de tiaré ylang-ylang.