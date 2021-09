Mère expulsée de son logement social : la gauche crie au scandale

À Nice, la décision d’expulser une mère de famille de son logement social suite à la condamnation de son fils pour trafic de stupéfiant ne passe pas auprès du monde associatif et des militants de gauche.

La justice a décidé d’expulser une mère de famille de son logement social après que son fils de 19 ans a été condamné pour trafic de stupéfiants, dégradation de biens et vandalisme. Une première en France. Une décision voulue par son bailleur, Côte d’Azur Habitat, suite au non-respect du nouveau règlement intérieur que les locataires se doivent de signer…

Si la ville de Nice célèbre «une victoire» par l’intermédiaire de son premier adjoint et président de Côte d’Azur Habitat, Anthony Borré, David Nakache, président de «Tous Citoyens» condamne cette décision. «C'est l'idée même de justice qui est en jeu : on ne doit sanctionner quelqu'un que pour les actes qu'il a commis et non pour ceux commis par d'autres personnes…» et d’ajouter : «cette dame n'a été condamnée ni au civil ni au pénal mais Côte d'Azur Habitat la sanctionne en inventant ainsi une "condamnation sociale" nouvelle : l'expulsion pour des faits commis par un proche».

«Incapacité à endiguer les réseaux structurés de trafiquants de drogue»

Pour ce militant associatif niçois, c’est aussi une diversion orchestrée par la Ville afin de masquer ses lacunes en matière de sécurité, son «incapacité à endiguer les réseaux structurés de trafiquants de drogue et à garantir la sécurité des habitants de quartiers délaissés» mais aussi son retard dans la construction de logements sociaux.

Un constat partagé par le socialiste Patrick Allemand, ancien élu de la ville de Nice. «Cela fait oublier qu’il y a actuellement 16000 demandes de logement social en instance et que nous sommes très loin des 25 % de logements sociaux désormais exigibles au titre de la loi SRU (...) En arriver à cette extrémité démontre l'échec de la politique menée dans nos cités depuis 13 ans», dénonce t-il.

Le maire de Nice Christian Estrosi a rappelé qu’il s’agissait d’une décision de justice et a publiquement espéré qu’elle ferait «jurisprudence» avant d’annoncer «qu’ils n’allaient pas en rester là».

En effet, depuis la réforme du règlement intérieur il y a un peu plus d’un an, Côte d’Azur Habitat a engagé 72 procédures d’expulsion.