Météo : une dégradation orageuse attendue ce mercredi sur le pays

Après les fortes chaleurs de ces derniers jours, une dégradation orageuse potentiellement forte est attendue demain mercredi 8 septembre sur l'Hexagone et devrait s'amplifier encore au cours de la nuit suivante, a signalé ce mardi Météo-France.

Cette dégradation orageuse, qui doit démarrer ce mercredi après-midi, devrait ainsi devenir plus forte au fil des heures pour recouvrir une large partie centrale du pays, détaille l'institut de météorologie.

Concrètement, pour demain mercredi, et a fortiori pour la nuit de mercredi à jeudi, Météo France anticipe déjà un épisode pluvieux et orageux intense en particulier sur l'Est, la région Midi-Pyrénées, et surtout sur le Languedoc-Roussillon.

Dégradation fortement orageuse débutant mercredi après-midi, se poursuivant en 1ère partie de nuit de mercredi à jeudi sur partie centrale du pays.



Épisode pluvieux/orageux intense en particulier sur Est #MidiPyrénées puis #Languedoc/#Roussillon.#orages #pluie pic.twitter.com/HeItuRlIK9 — Météo-France (@meteofrance) September 7, 2021

Mais ce mardi soir, aucun département n'était encore placé en vigilance orange par Météo France. On recensait toutefois 27 départements de la façade ouest en vigilance jaune en raison d'un premier passage orageux actif circulant de la côte aquitaine à la Bretagne.

Il pourra donner brièvement de forts orages avec de la grêle et des rafales de vent, en particulier sur la Vendée et la Loire-Atlantique, mais dans des proportions moindres que ce qui est déjà attendu dans le centre de la France ce mercredi après-midi et dans la nuit de mercredi à jeudi.