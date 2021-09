13-Novembre : pourquoi le procès se déroule-t-il dans le Palais de Justice de l'Île de la Cité ?

S'il ne fait aucun doute sur les raisons pour lesquelles le procès des attentats du 13 novembre 2015 se tient à Paris, la question se pose sur le choix du Palais de Justice, qui abritait jusqu'à peu le Tribunal judiciaire. Situé sur l'Île de la Cité, celui-ci accueille dès ce mercredi 8 septembre ce procès historique. Pourquoi a--t-il été choisi ?

Tout simplement, pour des raisons de place, d'organisation et d'image, comme le résume Catherine Champrenault, la procureure générale de la cour d'appel de Paris, chargée de l'organisation de tous les procès d'assises, dans le documentaire «13 novembre - L'audience est ouverte» diffusé sur France 5. «Nous, au parquet général, on s'est mis en ordre de marche», a-t-elle ainsi expliqué, assurant que la première question posée a donc été : «dans quelle structure peut-on accueillir un tel procès» ?

Si l'une des toutes premières propositions avancées fut le Palais des Congrès de Paris, choisi pour sa taille et sa capacité d'accueil, celle-ci a été immédiatement écartée tant le caractère festif d'un tel lieu – où sont organisés de nombreux concerts – n'aurait évidemment pas été en adéquation avec le procès des attentats dont une partie s'est déroulée au Bataclan. «On évacue une salle de spectacle pour les raisons que vous imaginez bien», résume d'ailleurs simplement Catherine Champrenault.

Un «lieu de justice» comme dernier choix

Le choix se porte alors sur «un lieu de justice». «Personnellement, j'ai le sentiment qu'en dépit de la difficulté et de la dimension, il serait préférable d'avoir un lieu de justice. Et dire "c'est la justice qui organise ce procès dans ses murs", c'est aussi l'affirmation que les fondamentaux de la démocratie résistent», a ainsi témoigné la procureur générale de la cour d'appel de Paris, qui assure que le choix s'est porté vers l'ancien Palais de justice situé sur l'Île de la Cité très tôt.

Un choix symbolique acté en avril 2019. Date à laquelle il est en parallèle décidé qu'une structure éphémère devra être créée pour accueillir le procès dans la plus grande salle du Palais de Justice, qui s'avère être extrêmement symbolique, puisqu'il s'agit de la salle dite «des pas perdus» situées au croisement de plusieurs salles d'audience et qui sert de salle d'attente pour les personnes qui doivent se rendre à un procès.

Un défi architectural, puisqu'il faudra que cette salle s'intègre parfaitement dans le Palais de Justice de Paris, construit entre le XIIIe et le XIXe siècle, et qui abritait jusqu'en 2018 le Tribunal judiciaire de Paris, déménagé depuis vers la porte de Clichy (17e). Mais pas question de ne pas être au rendez-vous pour le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui avait annoncé 10 millions d'investissement pour l'organisation de ce procès.

C'est finalement dans cette salle spécialement pensée pour les grands procès et répondant à des exigences de haute sécurité, longue de 45 mètres et dotée plus de 500 places assises que le procès des attentats débute ce mercredi. En sus, 14 salles supplémentaires, abritant 2.000 places de plus, permettent d’assister aux débats retransmis grâce à l’installation d’une régie. «Il était nécessaire que le ministère de la Justice soit au rendez-vous des contingences matérielles et logistiques», avait d'ailleurs déclaré le Garde des Sceaux.