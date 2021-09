Covid-19 : le directeur de l’ARS Paca apporte son soutien aux victimes de menaces et dégradations

Philippe De Mester, le directeur de l’ARS (Agence régionale de santé) de la région Paca appelle au «respect de l’esprit républicain et au civisme» face à des comportements que la «peur ne peut justifier».

«La violence et l’incitation à la violence sont des délits, des crimes parfois, il faut apparemment le rappeler aujourd’hui», souligne le directeur de l’ARS de Provence Alpes Côte d’Azur dans un communiqué.

«L’usage des mots semble avoir perdu ses repères pour certains : références fallacieuses aux périodes les plus sinistres de notre histoire, dénonciation des supposées élites, attaques à caractère antisémite», explique celui qui détaille les actes perpétrés contre des biens et des personnes. «Comme à l’hôpital de Digne-les-Bains ce week-end où on a tenté d’envahir les locaux de soins, comme à Gap précédemment ou encore comme à Marseille, au domicile présumé du directeur général de l’Assistance-Publique-Hôpitaux de Marseille, murs tagués copieusement d’insultes ignobles, ou encore autour des bâtiments de l’Agence régionale de santé Paca avec une volonté affichée de chasse aux sorcières», dénonce Philipe De Mester.

«Ces actions sont insupportables et doivent être condamnées»

«On mesure le décalage entre ces actions inadmissibles et la réalité de l’engagement des personnes qui en sont victimes», poursuit le directeur de l'ARS en Paca. Elles sont insupportables. Elles doivent être condamnées (…) La responsabilité et la solidarité générale doivent prévaloir. Et ceci s’impose envers les soignants et les institutions, envers tous ceux qui, depuis de nombreux mois font preuve de courage, d’ouverture et d’engagement pour la santé de nos concitoyens, pour protéger chacun de l’épidémie qui nous accable», conclut-il.