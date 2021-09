DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : ouverture de l'audience prévue à 12h30

A partir de ce mercredi s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris, le procès historique des attentats du 13-Novembre prévu pour durer neuf mois. 20 accusés, dont Salah Abdeslam seul survivant des commandos islamistes téléguidés par Daesh qui avaient tué 130 morts et fait plus de 350 blessés, en 2015, à Paris et Saint-Denis, sont jugés. Suivez en direct sur CNEWS cet évènement judiciaire historique.

10h37

Il est celui vers qui se dirigeront tous les regards. Seul rescapé des terroristes ayant participé aux attaques, Salah Abdeslam garde avec lui de nombreux secrets et informations.

10h32

Les portiques de sécurité à l’entrée du Palais de justice #13novembre pic.twitter.com/GnaergaMna — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

10h29

Les cordons rouges pour les parties civiles qui ne souhaitent pas répondre aux medias, les verts pour les autres #13novembre @CNEWS pic.twitter.com/41mYCEB5OL — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

10h21

Jean-Louis Périès, président de la cour d'assises spécialement composée, doit déclarer les débats ouverts à 12h30. Pendant deux jours, la cour va procéder à l'appel des près de 1.800 parties civiles et de l'ensemble des témoins.

Puis, au troisième jour du procès, Jean-Louis Périès fera la lecture de son rapport qui synthétise les 500 tomes du dossier. Les premiers témoins sont attendus à la barre à partir du 13 septembre.