DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam estime être «traité comme un chien»

A partir de ce mercredi s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris, le procès historique des attentats du 13-Novembre prévu pour durer neuf mois.

Vingt accusés, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos islamistes téléguidés par Daesh qui avaient fait 130 morts et fait plus de 350 blessés, en 2015, à Paris et Saint-Denis, sont jugés.

17h30

Salah Abdeslam prend de nouveau la parole, pour dénoncer ses conditions de détention.

17h28

L'audience reprend.

16h53

L'audience est suspendue après le malaise de l'un des accusés, Farid kharkach.

14h49

« Notre cour d’assises a pour fonction d’examiner les charges retenues a l’encontre de chacun des accusés » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

14h01

Le président tient à faire un court propose introductif « nous commençons un procès qualifié d’historique, hors-norme (…) mais ce qui importe c’est le respect de la norme, des droits de chacun à commencer par les droits de La Défense » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

13h43

Déjà le sang-froid de Jean-Louis Peries, le président de la cour d’assises spéciale. Après la première déclaration de Salah #Abdeslam sur Allah, il lâche « oui alors ça on verra plus tard » #proces13novembre @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

13h37

«Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager», a déclaré Salah Abdeslam alors qu'il était invité à décliner son identité à l'ouverture de l'audience. Interrogé ensuite sur sa profession, il a répondu : «j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'Etat islamique».

13h20

Le procès s'est ouvert.

13h04

Les accusés sont assis par ordre alphabétique. Salah Abdeslam est postionné le plus près de la cour.

12h45

Le principal accusé, Salah Abdeslam, qui n'était pas encore arrivé, est désormais lui aussi présent dans le box des accusés. Selon les informations de CNEWS, il discute avec son avocate. Il a un masque noir en tissu qui semble recouvrir une barbe et porte un polo noir.

12h40

Les accusés s'installent désormais dans le box. Ils sont soupçonnés à divers degrés de soutien logistique aux membres des trois commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis.

12h21

Tous les détenus sont désormais arrivés au Palais de justice.

11h19

Le 13 novembre 2015, en 33 minutes, pas moins de 8 attentats ont été perpétrés par 3 commandos distincts à différents endroits de la capitale et des environs. Retour sur une nuit sanglante.

11h02

Dans un entretien exclusif à Christine Kelly, Noumouké Sidibé, ancien directeur adjoint de la sécurité du Bataclan, revient sur la nuit du 13 novembre 2015.

10h37

Il est celui vers qui se dirigeront tous les regards. Seul rescapé des terroristes ayant participé aux attaques, Salah Abdeslam garde avec lui de nombreux secrets et informations.

10h32

Les portiques de sécurité à l’entrée du Palais de justice #13novembre pic.twitter.com/GnaergaMna — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

10h29

Les cordons rouges pour les parties civiles qui ne souhaitent pas répondre aux medias, les verts pour les autres #13novembre @CNEWS pic.twitter.com/41mYCEB5OL — Noémie Schulz (@noemieschulz) September 8, 2021

10h21

Jean-Louis Périès, président de la cour d'assises spécialement composée, doit déclarer les débats ouverts à 12h30. Pendant deux jours, la cour va procéder à l'appel des près de 1.800 parties civiles et de l'ensemble des témoins.

Puis, au troisième jour du procès, Jean-Louis Périès fera la lecture de son rapport qui synthétise les 500 tomes du dossier. Les premiers témoins sont attendus à la barre à partir du 13 septembre.