Pancarte antisémite : Cassandre Fristot face à la justice ce mercredi

Interpellée pour avoir brandi une pancarte antisémite lors d’une manifestation anti-pass sanitaire, l’enseignante Cassandre Fristot va devoir s’expliquer devant la justice. Elle doit comparaître devant le tribunal de Metz ce mercredi pour «provocation publique à la haine raciale».

Elle encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Le 7 août dernier, elle avait défilé dans une manifestation à Metz avec une pancarte où étaient inscrits des noms de personnalités majoritairement juives, qualifiées de «traîtres», avec le slogan antisémite «mais qui ?» (sous-entendu «Qui contrôle les médias, le pouvoir... ?»). «Elle répondra du délit de provocation publique à la haine raciale par affiches ou placards», a indiqué le procureur de la République de Metz dans un communiqué.

Plusieurs associations, notamment la Licra (Ligue international contre le racisme et l’antisémitisme), se sont portées parties civiles dans ce procès.

Selon les informations de France inter, qui a eu accès aux procès-verbaux, l’enseignante et ex-membre du Front National aurait affirmé aux policiers lors de sa garde à vue avoir voulu «simplement dénoncer les puissants, et non porter atteinte à une communauté, une ethnie ou qui que ce soit». «Les personnes mentionnées sur la pancarte le sont uniquement en vertu de leur fonction politique ou de leur notoriété», aurait-elle défendu, souhaitant dénoncer la politique sanitaire du gouvernement et niant toute forme d’antisémitisme.

Cette pancarte est abjecte. L’antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. De tels propos ne resteront pas impunis. J’ai demandé @prefet57 de faire un signalement au Parquet sur la base de l’article 40.



— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 8, 2021

Largement relayée sur les réseaux sociaux, la photo de Cassandre Fristot et sa pancarte ont provoqué un tollé. Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié l’écriteau «d’abject». Elle a également été suspendue de l’Education nationale en attendant le résultat des poursuites judiciaires et disciplinaires.