Procès du 13 novembre : «Ce que les victimes attendent majoritairement, c'est que la justice de la République se prononce»

Ce mercredi 8 septembre s’ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui ont frappé Paris et Saint-Denis, et mené à la mort de 130 personnes. Un procès hors norme, qui ne compte pas moins de 1.800 parties civiles, plus de 300 avocats, et doit durer 9 mois. Un moment très attendu par les victimes, malgré leurs angoisses.

Une salle d’audience aux dimensions colossales a spécialement été construite au palais de justice de Paris, sur l’Île de la Cité, pour accueillir les centaines de personnes qui prendront part à ce procès. Il s’agit de la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Dans quelques heures, Philippe Duperron sera assis sur les bancs de cette salle, devant les magistrats de la cour d’assises spéciale de Paris. Depuis 2017, il préside l’association 13Onze15 Fraternité et Vérité, qui accompagne les victimes des attentats, tant dans leurs démarches administratives que dans la préparation du procès, et crée des groupes de paroles.

Cette audience historique, il l’attend de pied ferme, non sans appréhension : «Nous attendons avec une forme d'impatience et une forme d'anxiété, car on sait que ce sera un moment pénible. Pénible pour deux raisons : parce qu’un procès aussi long, personne ne l'a jamais vécu. Ni les magistrats, ni les avocats, ni les parties civiles. Cela va aussi être pénible parce qu'on sait qu'à l'occasion de ce procès, de nombreuses personnes vont s'exprimer à la barre, notamment les parties civiles, et leurs témoignages vont forcément faire remonter des souvenirs douloureux à la surface...»

Lui-même a perdu un fils au Bataclan le soir du 13 novembre. S’il n’a pas été touché dans sa chair, le procès ravivera les souvenirs extrêmement difficiles des heures passées à chercher son fils dans les hôpitaux de la capitale, pour finalement apprendre son décès.

«MALHEUREUSEMENT, POUR BEAUCOUP, CE PROCÈS NE CHANGERA RIEN»

Rien ne saurait réparer, de quelque manière que ce soit, les préjudices subis par les victimes des attentats. Mais le fait que vingt accusés, qui ont participé à des degrés divers aux attaques, comme Salah Abdeslam, seul survivant du commando qui a semé l’effroi dans les rues de Paris, soient jugés devant la Cour d’Assises spécialement composée : là réside tout l’intérêt de ces mois d’audiences.

«On n’attend rien de ce procès autre que la justice et que la reconnaissance du statut de victime, martèle Maître Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris, qui représente près de 40 parties civiles. Malheureusement, pour beaucoup, ce procès ne changera rien. On ne changera pas les drames, les traumatismes, les handicaps matériels, physiques, et psychologiques, rappelle-t-elle. Mais sa tenue est primordiale.»

Si cela ne permettra pas d’effacer l’horreur de la nuit du 13 novembre, cela reste l’aboutissement de six longues années d’attente. Pour les victimes, pour leurs proches, mais aussi pour la France. Pour Philippe Duperron, «ce que les victimes attendent majoritairement, c’est que le procès ait lieu. Que la justice de la République, République qui a été visée ce soir-là, se prononce, qu’elle prononce les peines, et qu’elle reconnaisse l’état de victime.» Un procès digne et juste, c'est ce pourquoi l'association 13Onze15 se bat.

Comprendre ce qu'il s'est passé le 13 novembre

Après presque six ans d’enquête, il reste encore difficile pour de nombreuses victimes de comprendre ce qu’il s’est passé, de répondre à la question du «pourquoi ?». Pour Me Maktouf, si ce procès ne changera en rien la vie des victimes et ne réparera pas leurs blessures, peut-être leur permettra-t-il de mieux appréhender les faits : «En assistant à ce procès hors norme, les victimes pourront s’exprimer, entendre, poser des questions, et peut-être pourront-elles comprendre ne serait-ce qu’un tout petit peu mieux ce qu’il s’est passé.»

L'avocate a toutefois mis en garde ses clients, pour qu’ils n'espèrent pas entendre de grandes explications ou aveux des accusés, persuadée que Salah Abdeslam restera enfermé dans son mutisme. Depuis son arrestation à Bruxelles en mars 2016, ce dernier a choisi la stratégie du silence, ne s’exprimant que de très rares fois auprès des enquêteurs qui l’ont interrogé.

Si les victimes vont pouvoir se confronter aux quatorze accusés présents dans la salle d'audience, et pouvoir leur montrer qu'elles ont survécu, «elles ne sont pas dans un état de revanche ou de vengeance. Elles sont dans la perspective, dans l’attente de tout ce qui pourrait constituer une réponse, même minime», confie Me Samia Maktouf.

Reconnaissance du statut de victime

Le combat de la pénaliste, c’est aussi celui de la reconnaissance du statut de victime aux yeux de la justice : «C’est une attente légitime. C’est très important qu’il y ait une reconnaissance, car le statut de victime n’est pas agréable à vivre. Malheureusement, elles ne sont pas toujours bien traitées, on ne répond pas toujours à leurs attentes, on ne répond pas toujours à toutes leurs demandes matérielles. L’apport de ce procès, c’est la reconnaissance et la considération pour les victimes.»

Pourront-elles cependant, une fois le procès terminé, mettre cet épisode de leurs vies derrières elles ? «Il y a dans ce procès une forme d’aboutissement et incontestablement pour beaucoup, ce sera une manière de tourner une page d’un chapitre important, analyse Philippe Duperron. Mais aucun d’entre nous ne tournera définitivement la page, car nous sommes tous marqués de manière indélébile. Ceux qui ont été confrontés aux tirs, aux balles, ceux qui ont perdu un être cher. Cette blessure-là ne sera jamais refermée.»