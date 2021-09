Procès du 13-Novembre : ces 3 questions sur Salah Abdeslam

Parmi les 20 accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015, il est celui vers qui se dirigeront tous les regards. Seul rescapé des terroristes ayant participé aux attaques, Salah Abdeslam garde avec lui de nombreux secrets et informations.

Quand doit-il être interrogé ?

Si le procès s’ouvre ce mercredi 8 septembre, le premier grand rendez-vous du Franco-Marocain face à la cour est prévu pour les 13 et 14 janvier 2022. Soit dans quatre mois. Il s’agira de son premier interrogatoire sur les faits. Puis, au fil des audiences et du déroulement du procès, les magistrats le réinterrogeront à plusieurs reprises, durant les mois de février et mars. A ce moment-là, les questions seront plus spécifiques à la préparation des attaques et les autres accusés seront eux aussi sollicités.

Va-t-il parler ?

Il s’agit d’une des grandes interrogations de ce procès. Salah Abdeslam va-t-il enfin parler ? Depuis son arrestation, le 18 mars 2016 en Belgique, il s’est toujours muré dans le silence face aux enquêteurs. Lors d’un précédent procès, à Bruxelles, en avril 2018, où il a reçu une peine de 20 ans de prison pour une fusillade contre des policiers quelques jours avant son arrestation, il n’avait répondu à aucune question.

Face à la cour, il avait affirmé : «mon silence ne fait pas de moi un criminel, c’est ma défense». Puis, ses rares mots avaient été pour critiquer le système judiciaire et pour réciter la chahada, la profession de foi musulmane. «Je témoigne qu’il n’y a d’autre divinité qu’Allah et que Mohamed est son prophète», s’était-il ainsi exprimé, avant de conclure, s’adressant à la juge : «je n’ai pas peur de vous, ni de vos alliés, ni de vos associés. Je place ma confiance en mon seigneur». Il n’avait plus rien dit d’autres.

Nombreux sont ceux qui craignent que le terroriste récidive à Paris. Son avocate, Me Olivia Ronen, n’a rien dévoilé de la stratégie qui sera adoptée.

Selon Le Figaro, Salah Abdeslam serait déjà très peu bavard en cellule. Il se serait muré dans la prière et parlerait extrêmement peu. Tout au plus quelques phrases banales avec ses surveillants. Pas de quoi rassurer les très nombreuses personnes qui espèrent des réponses.

Que pourrait-il révéler ?

Seul membre encore vivant des différents groupes qui ont semé la mort à Saint-Denis et à Paris le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam détient logiquement de nombreuses informations sur les événements. Il est celui étant allé récupérer les jihadistes à leur arrivée en Europe depuis la Syrie, celui ayant loué des voitures utilisées pour venir en France, celui ayant réservé l’Appart-hôtel d’Alfortville où ils ont logé, ou encore celui qui aurait acheté le matériel pour fabriquer les explosifs. Les questions sur l’organisation des attaques, mais aussi sur leur déroulement prévu, sur le rôle de chaque terroriste, ou encore sur les raisons d’avoir ciblé des terrasses et une salle de concert ne manquent donc pas, s’il venait à parler.

Le prisonnier a néanmoins déjà livré quelques – maigres – informations depuis sa capture. Il a ainsi expliqué aux enquêteurs belges, le lendemain de son arrestation, avoir eu l’intention de se faire exploser au Stade de France, avant de renoncer. Son gilet explosif abandonné ayant été examiné et déclaré défectueux, une autre question est de savoir s’il a tenté de l’actionner, en vain, ou s’il a décidé lui-même de ne pas aller au bout. Selon ses deux amis venus le chercher la nuit des attentats pour le ramener en Belgique, il leur aurait à la fois assuré avoir voulu exploser dans un café, avant de faire marche arrière, mais aussi qu’il s’était plaint du non-fonctionnement de son détonateur. Là encore, seuls les mots de Salah Abdeslam permettront de savoir ce qu’il s’est réellement passé.

Les questions pour comprendre sa radicalisation, alors qu’il est décrit comme un musulman qui buvait, sortait ou jouait au casino, pourraient elles aussi s’avérer très instructives. Mais une fois encore, la possibilité d’obtenir des réponses semble bien mince.