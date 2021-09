Calais : le nouveau port inauguré ce jeudi

Après six ans de travaux, le nouveau port de Calais (Pas-de-Calais) est finalement inauguré ce jeudi 9 septembre. L'aboutissement d'un projet imaginé il y a près de vingt ans déjà.

Environ 400 personnes devraient participer à la cérémonie d’inauguration, en présence de la maire de la ville, Natacha Bouchart, mais aussi du président du port Jean-Marc Puissesseau, et du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Si Emmanuel Macron a également été convié à l’événement, la cérémonie ne semble pas être à l’agenda du chef de l’État, selon les informations de La Voix du Nord. Son prédécesseur, François Hollande, s’était quant à lui rendu sur le chantier en 2016, pour y poser symboliquement la première pierre.

Une digue de 3,3 km de long, un nouveau bassin de 90 hectares navigables, et trois nouveaux terminaux de ferries ont ainsi été construits. Une vingtaine de bâtiments ont aussi été érigés, qui abriteront pour certains des nouvelles boutiques duty-free, absentes depuis plus de vingt ans, selon France 3 Hauts-de-France. Le port pourra aussi accueillir des ferries plus modernes et plus grands, de 240 mètres de long.

Le projet «Calais port 2015» (date à laquelle il devait être livré, puis finalement a laquelle les travaux ont commencé) a été imaginé en 2002 par Jean-Marc Puissesseau, alors qu’il travaillait à la Chambre de commerce et de l’Industrie de Calais. En 2015, il a quitté cette fonction pour prendre la direction de la société d’exploitation des ports du détroit.

Une inauguration sur fond de crise migratoire

Les travaux, estimés à plus de 863 millions d’euros et qui ont mobilisé près de 3.500 salariés, avaient pour objectif d’étendre et de moderniser le port pour répondre à l’augmentation du trafic transmanche. Malgré le Brexit et la crise sanitaire, le port de Calais reste l’un des plus d'importants d’Europe. Selon la région Hauts-de-France, il est même le premier d'Europe continentale pour le transport de passagers (10 millions par an, avant Covid) et le 4ème port marchandises français (43 millions de tonnes de fret par an). Les gestionnaires du port de Calais espèrent une augmentation du trafic de 40% d’ici 2030.

Le chantier devait prendre fin en janvier dernier, mais avec la crise sanitaire, les travaux ont été retardés. Après l’inauguration de ce jeudi, il faudra attendre le 4 octobre prochain pour la mise en exploitation du port. Régulièrement, des migrants tentent de s'introduire sur le port de Calais. En mai dernier, près d'une centaine de réfugiés avaient ainsi essayé d'accéder aux embarcations, allant jusqu'à découper un grillage et installé des barrages sur la rocade portuaire. Un routier avait par ailleurs été blessé. Dans le contexte de la crise afghane, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, avait annoncé il y a environ trois semaines vouloir accueillir quelque 20.000 réfugiés afghans. Cette annonce intervenait alors que de nombreux migrants de tous horizons attendent depuis longtemps à Calais de rejoindre les côtes anglaises. Le 21 août dernier, au moins 828 migrants avaient même traversé la Manche pour gagner le Royaume-Uni, ce qui avait constitué un nouveau record journalier.