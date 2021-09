DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : deuxième journée d'audience consacrée à l'appel des parties civiles

Le procès historique des attentats du 13-Novembre, prévu pour durer neuf mois, s'est ouvert hier à Paris.

Vingt accusés, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos islamistes téléguidés par Daesh qui avaient fait 130 morts et fait plus de 350 blessés, en 2015, à Paris et Saint-Denis, sont jugés.

Suivez en direct, sur CNEWS, cet événement judiciaire historique.

08h10

Quelle sera l'attitude de Salah Abdeslam ? Le comportement du principal accusé, très vindicatif hier, sera suivi avec attention aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, lors de la deuxième journée du procès des attentats du 13-Novembre. L'audience de ce jeudi doit comme celle de la veille être consacrée uniquement à l'appel des parties civiles, mais la cour n'est pas à l'abri d'un nouvel éclat de la part de celui vers lequel tous les regards seront encore tournés.

A l'ouverture de ce procès "historique" et "hors norme", Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, a affirmé qu'il avait "délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'Etat islamique". Le Franco-Marocain de 31 ans, qui s'était montré plutôt mutique depuis son arrestation en Belgique en mars 2016, n'a pas hésité à prendre la parole... même quand il n'y était pas invité.

Le bref malaise d'un de ses coaccusés - au total 20 personnes sont jugées pendant neuf mois - a été l'occasion pour Salah Abdeslam de se lancer dans une vindicte à l'encontre de la justice française. Debout, le masque enlevé, haussant le ton et l'index pointé vers la cour composée uniquement de magistrats professionnels, il a lancé que les accusés sont "traités comme des chiens".